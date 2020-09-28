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11 сентября 2020

Pабочие Сурата откажутся от праздников Дивали из-за возобновления спроса на бриллианты

28 сентября 2020
Новости
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          Фото: Surat Diamonds


Рабочие Сурата, занимающиеся огранкой бриллиантов, решили отказаться от праздников Дивали, поскольку на рынке возродился спрос на эти камни. Согласно сообщению в газете Economic Times, традиционно рабочие в Сурате получают отпуск от двух недель до месяца на Дивали.
Согласно газете, почти 650 000 рабочих в Сурате решили не брать отпуск на Дивали, чтобы вовремя выполнить зарубежные заказы на Рождество и Новый год, поскольку спрос на бриллианты начал восстанавливаться. Ограночный центр Сурата был полностью закрыт на несколько месяцев из-за пандемии.
Бхавеш Танк (Bhavesh Tank), вице-президент профсоюза рабочих алмазных предприятий Гуджарата, сказал, что в Сурате имели место случаи самоубийств, совершаемых рабочими алмазных фабрик из-за финансового кризиса и потери работы. Профсоюз также попросил рабочих-алмазников из небольших центров Саураштры, Бхавнагара и Амрели поработать во время Дивали.
Нанубхай Векария (Nanubhai Vekaria), новоизбранный президент Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association), сказал, что рабочие за то, чтобы работать во время Дивали, поскольку они очень хотят, чтобы в ближайшее время алмазный бизнес вернулся на уровень, существовавший до коронавирусной пандемии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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