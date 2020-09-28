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Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
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Ценность золота и алмазов
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11 сентября 2020
ISO публикует новый стандарт оценки бриллиантов
Новый стандарт ISO 24016 применим к природным неоправленным ограненным бриллиантам весом более 0,25 карата.
55-страничный документ нового стандарта ISO 24016 с пометкой «сентябрь 2020 года» был повторно подтвержден на прошлой неделе после пятилетнего процесса систематической проверки. Однако это не относится к цветным бриллиантам, выращенным в лаборатории бриллиантам, облагороженным камням или камням, собранным из разных частей.
Этот первый документ с изложением стандарта был выпущен ISO в 2015 году, и в нем была перечислена номенклатура природных бриллиантов, искусственных бриллиантов и имитаторов бриллиантов.
Описывая ISO 24016, президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) сказал: «Это исторический момент для нашей отрасли, поскольку впервые строго определенная система оценки бриллиантов была ратифицирована ведущим мировым органом по стандартизации, официально признающим принципы и терминологию, которые до нынешнего времени не были одобрены ни одним беспристрастным международным органом. ISO 24016 по сути аналогичен «Синей книге по алмазам CIBJO» (CIBJO Diamond Blue Book), что означает, что наш общепринятый стандарт теперь эффективно подтвержден ISO».
ISO со штаб-квартирой в Женеве является независимой неправительственной международной организацией, в которую входят 165 национальных органов по стандартизации.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished