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11 сентября 2020

Тендер Rio Tinto по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл черпает вдохновение в Японии

25 сентября 2020
Новости
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Фото: Rio Tinto


Ежегодный тендер Rio Tinto по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle) в этом году вдохновлен японской философией Ичиго Ичи, воспевающей неповторимость момента времени, говорится в пресс-релизе горнодобывающей компании.
Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер по продажам и маркетингу алмазного бизнеса Rio Tinto, говорит: «Ювелирные украшения с розовыми бриллиантами с рудника Аргайл, который начал работать с 1983 года, стали феноменом в Японии в конце 1980-х, когда японские дизайнеры стали смело использовать эти розовые бриллианты, включая их в красивые и инновационные дизайны».
Сегодня в Японии розовые оттенки бриллиантов Аргайл являются синонимом романтики и любви, и там существует огромный спрос как на крохотные бледно-розовые, так и на редчайшие красные бриллианты.
Тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл 2020 года представляет историческую коллекцию из 62 бриллиантов, включая шесть «бриллиантов-героев». Лот № 3 в коллекции этого года был назван Argyle Sakura™ в честь любви Японии к оттенкам цветущей вишни и розовых бриллиантов Аргайл. Argyle Sakura™ - самый крупный бриллиант грушевидной огранки яркого цвета, впервые предложенный за 37 лет проведения тендеров по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл, как и многих других аукционов.
Также в предложение тендера этого года включены 12 лотов тщательно подобранных и никогда не повторяющихся наборов миниатюрных редких розовых, красных, синих и фиолетовых бриллиантов Аргайл под названием The Petite Suites общим весом 13,90 карата.
Из-за воздействия пандемии COVID-19 в рамках тендера по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл их предварительный просмотр был проведен виртуально с участием эксклюзивных приглашенных перед просмотром, который пройдет в конце года на руднике Аргайл в Перте, а затем в Сингапуре и Антверпене. Торги закрываются 2 декабря 2020 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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