Гана выступила в защиту поглощения алмазной компании

25 сентября 2020

Фото: GCDGL









Правительство Ганы отстаивает свое решение о приобретении компании Great Consolidated Diamonds Ghana Limited (GCDGL) у местного частного инвестора, которым является группа компаний Jospong Group of Companies.Jospong, которая в 2011 году приобрела Ghana Consolidated Diamond Company (GCD) в рамках приватизационной сделки и переименовала ее в GCDGL, согласилась инвестировать 100 млн долларов в течение пяти лет для производства одного миллиона каратов алмазов ежегодно в течение этого периода.Генеральный директор Администрации по делам государственных инвестиций и управления ими (State Interests and Governance Authority, SIGA) Стивен Асамоа Боатенг (Stephen Asamoah Boateng), по словам издания Ghanaweb, сказал, что Jospong заплатила за GCD всего 3,8 млн долларов.«Тот факт, что вы являетесь ганской компанией, не означает, что, если вы не выполняете своих обязательств, мы должны предоставить вам возможность разрушить [соглашение]», - сказал Боатенг.Он заявил, что GCDGL вскоре может стать публичной компанией.«Мы не продаем [эту компанию], мы выходим на биржу… выход на фондовую биржу Ганы - вариант, - сказал Боатенг. - Нам был предоставлен ряд вариантов, и эти варианты внесены на рассмотрение в кабинет министров. Пока [решение не будет принято], я воздержусь вдаваться в подробности».Jospong обратилась в суд, чтобы оспорить поглощение компании GCDGL со стороны правительства.