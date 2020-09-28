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11 сентября 2020

De Beers раскрывает тенденции ювелирного дизайна в преддверии подарочного сезона

25 сентября 2020
Новости
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Фото: De Beers


De Beers раскрыла тенденции дизайна украшений с бриллиантами на предстоящий сезон подарков, на которые оказывает влияние реакция потребителей на пандемию COVID-19.
Компания заявила в своем четвертом «оперативном» аналитическом докладе по алмазам, что пандемия, вероятно, повлияет на предпочтения потребителей в отношении дизайна в трех ключевых областях, включая бо́льшую признательность за мастерство и индивидуальный дизайн, большее стремление к дизайну и материалам, которые отсылают к миру природы, и предпочтение инвестировать в неподвластные времени вещи.
«По мере того, как мы приближаемся к решающему сезону продаж для многих розничных продавцов ювелирных изделий с бриллиантами, важно понимать ключевые тенденции дизайна во время глубоких изменений и неопределенности, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Пандемия ускорила некоторые тенденции, которые уже были в стадии реализации, такие как стремление к мастерству, аутентичности и экологичности, а также породила повышенный интерес потребителей к непреходящей красоте мира природы и классическим дизайнам, которые выдержат испытание временем».
Доклад De Beers также включает в себя результаты последнего исследования потребителей, проведенного компанией в конце августа, которое показало, что доверие потребителей в США начало восстанавливаться по сравнению с предыдущим месяцем.
В ходе последней серии исследований, по словам De Beers, около 65% американцев заявили, что теперь они более склонны делать значительный подарок тем, кого они любят, по сравнению с тем, как они себя чувствовали до пандемии, а для тех, кто состоит в отношениях, это число увеличилось до 77%.
Кроме того, 55% потребителей заявили, что они ходили по магазинам или общались в прошлом месяце впервые с начала пандемии.
Потребители указали, что они предпочитают вкладывать деньги в бриллиантовые кольца, а не в кулоны и серьги-гвоздики с бриллиантами.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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