У государственной алмазной компании Зимбабве будет новый генеральный директор

25 сентября 2020

Зимбабвийская государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) собирается назначить нового генерального директора, ранее занимавшего должность одного из директоров в компании Vast Resources.Vast Resources, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что директор ее алмазного подразделения Марк Мабхудху (Mark Mabhudhu) получил предложение присоединиться к зимбабвийской государственной фирме в качестве ее исполнительного директора и принял его.«Хотя нам, конечно, грустно от того, что Марк (Мабхудху) покидает Vast Resources PLC, мы вместе с тем рады, что сможем продолжать работать с ним в его новой должности в алмазодобывающем секторе в Зимбабве, - сказал по этому поводу генеральный директор Vast Resources Эндрю Прелеа (Andrew Prelea). - Мы уверены, что с Марком в его новой роли алмазодобывающий сектор в Зимбабве выйдет на новый уровень».Согласно Vast Resources, что новая должность Мабхудху не станет препятствием для завершения соглашения о совместном предприятии с ZCDC.Katanga Mining - совместное предприятие Vast Resources и Фонда развития общин Чиадзва (Chiadzwa Community Development Trust) - будет работать с ZCDC в деле разработки алмазной концессии в районе поселения Чиадзва (Chiadzwa).Ранее Vast Resources заявляла, что у нее есть все необходимое, чтобы приступить к работе, как только она достигнет соглашения с ZCDC.Компания также недавно пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому последняя приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, генерируемых от доли Vast Resources в концессии Чиадзва, в обмен на предоставление «ноу-хау для всех аспектов разведки, добычи, переработки и маркетинга».