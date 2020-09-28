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Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
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Ценность золота и алмазов
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О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
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11 сентября 2020
У государственной алмазной компании Зимбабве будет новый генеральный директор
Vast Resources, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что директор ее алмазного подразделения Марк Мабхудху (Mark Mabhudhu) получил предложение присоединиться к зимбабвийской государственной фирме в качестве ее исполнительного директора и принял его.
«Хотя нам, конечно, грустно от того, что Марк (Мабхудху) покидает Vast Resources PLC, мы вместе с тем рады, что сможем продолжать работать с ним в его новой должности в алмазодобывающем секторе в Зимбабве, - сказал по этому поводу генеральный директор Vast Resources Эндрю Прелеа (Andrew Prelea). - Мы уверены, что с Марком в его новой роли алмазодобывающий сектор в Зимбабве выйдет на новый уровень».
Согласно Vast Resources, что новая должность Мабхудху не станет препятствием для завершения соглашения о совместном предприятии с ZCDC.
Katanga Mining - совместное предприятие Vast Resources и Фонда развития общин Чиадзва (Chiadzwa Community Development Trust) - будет работать с ZCDC в деле разработки алмазной концессии в районе поселения Чиадзва (Chiadzwa).
Ранее Vast Resources заявляла, что у нее есть все необходимое, чтобы приступить к работе, как только она достигнет соглашения с ZCDC.
Компания также недавно пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому последняя приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, генерируемых от доли Vast Resources в концессии Чиадзва, в обмен на предоставление «ноу-хау для всех аспектов разведки, добычи, переработки и маркетинга».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished