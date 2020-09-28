De Beers снижает цены на мелкие камни

24 сентября 2020

Фото: De Beers









Компания De Beers снизила цены на мелкое алмазное сырье, чтобы вернуть клиентов рынок после того, как пандемия COVID-19 снизила аппетит к алмазам.По словам неназванных людей, которых цитирует информационное агентство Bloomberg, алмазный гигант, начав в понедельник свой восьмой сайт этого года, снизил цены на мелкие камни более чем на 10%.Сообщается, что в прошлом месяце De Beers снизила цены на крупные и дорогие камни - впервые с тех пор, как мир поразил коронавирус.Как считает агентство Bloomberg, данное сокращение отражает то, что, по мнению алмазной компании, спрос вернулся, хотя и на более низком ценовом уровне, даже на мелкие камни, с которыми рынок испытывал трудности.Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) недавно заявил, что на алмазных рынках в течение августа и сентября продолжалось некоторое улучшение положения дел, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, продолжали в различных местах ослабевать, а производители бриллиантов сосредоточились на удовлетворении розничного спроса на камни.Он также сказал, что общее настроение отрасли стало более позитивным, по мере того как ювелиры на ключевых потребительских рынках США и Китая обретали уверенность в преддверии важного праздничного сезона в конце года, чему способствовал высокий спрос на свадебные ювелирные изделия с бриллиантами на всех рынках.Шестой и седьмой циклы продаж De Beers в 2020 году принесли компании 116 и 320 млн долларов соответственно.Седьмой цикл продаж этого года принес более основательные результаты по сравнению с 287 млн долларов, полученными компанией в то же время годом ранее.Восстановление спроса на алмазное сырье в седьмом цикле продаж 2020 года произошло после нескольких месяцев минимальной производственной активности и нарушения структуры спроса на всех основных рынках.