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11 сентября 2020

De Beers снижает цены на мелкие камни

24 сентября 2020
Новости
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Фото: De Beers


Компания De Beers снизила цены на мелкое алмазное сырье, чтобы вернуть клиентов рынок после того, как пандемия COVID-19 снизила аппетит к алмазам.
По словам неназванных людей, которых цитирует информационное агентство Bloomberg, алмазный гигант, начав в понедельник свой восьмой сайт этого года, снизил цены на мелкие камни более чем на 10%.
Сообщается, что в прошлом месяце De Beers снизила цены на крупные и дорогие камни - впервые с тех пор, как мир поразил коронавирус.
Как считает агентство Bloomberg, данное сокращение отражает то, что, по мнению алмазной компании, спрос вернулся, хотя и на более низком ценовом уровне, даже на мелкие камни, с которыми рынок испытывал трудности.
Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) недавно заявил, что на алмазных рынках в течение августа и сентября продолжалось некоторое улучшение положения дел, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, продолжали в различных местах ослабевать, а производители бриллиантов сосредоточились на удовлетворении розничного спроса на камни.
Он также сказал, что общее настроение отрасли стало более позитивным, по мере того как ювелиры на ключевых потребительских рынках США и Китая обретали уверенность в преддверии важного праздничного сезона в конце года, чему способствовал высокий спрос на свадебные ювелирные изделия с бриллиантами на всех рынках. 
Шестой и седьмой циклы продаж De Beers в 2020 году принесли компании 116 и 320 млн долларов соответственно.
Седьмой цикл продаж этого года принес более основательные результаты по сравнению с 287 млн долларов, полученными компанией в то же время годом ранее.
Восстановление спроса на алмазное сырье в седьмом цикле продаж 2020 года произошло после нескольких месяцев минимальной производственной активности и нарушения структуры спроса на всех основных рынках.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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