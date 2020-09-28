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Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
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Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
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11 сентября 2020
В Москве проходит Ювелирная выставка-конгресс J-1
Фото: Ювелирная выставка-конгресс J-1
22 сентября 2020 в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве состоялось торжественное открытие новой Ювелирной выставки-конгресса J-1 («Джей Уан»). Организаторы мероприятия, Константин Закиров и Дина Насырова, выступили с приветственной речью на церемонии. Об этом сообщается в пресс-релизе выставки.
Новый выставочный проект поддержало Министерство финансов Российской Федерации. Заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев подчеркнул важность подобных проектов для индустрии: «Очень хорошо, что проходят такие выставки. Это лучшая выставка из тех, на которых я за все время был. Она действительно сделана по-новому, по-современному. Здесь все очень красиво. Я желаю вам чрезвычайно плодотворной работы и надеюсь, что мы снова встретимся через год!».
Сразу после церемонии открытия состоялась первая сессия Ювелирного конгресса J-1 с участием директора Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России Александра Ахполова и руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева.
В первый день Ювелирного конгресса J-1 также прошли лекции по темам маркировки ювелирных изделий, антикризисного развития бизнеса, состоялась стратегическая сессия для управленцев индустрии. Бесплатный образовательный интенсив для ювелиров и любителей ювелирных изделий будет идти все дни выставки. Начиная с 23 сентября 2020 Ювелирный конгресс J-1 можно смотреть не только очно, но и в прямой трансляции.
Ювелирная выставка-конгресс J-1 будет работать в «Крокус Экспо» до 26 сентября 2020. Вход на выставку бесплатный, по предварительной регистрации на сайте www.j-1.show или на самой площадке.