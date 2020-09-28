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11 сентября 2020

Обязательная маркировка ювелирных изделий в России начнется с 1 января 2021 года

23 сентября 2020
Новости
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Фото: StockSnap (Pixabay)

Система маркировки ювелирных изделий заработает в тестовом режиме с 1 декабря 2020 года, а с 1 января 2021 года в России будет введена их обязательная маркировка. С июля 2021 года в стране будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов Российской Федерации, опубликованном во вторник.
«Ювелирные изделия – это то, чем по праву может гордиться Россия. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирно отрасли. В целом внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов. При этом можно будет ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками», - прокомментировал это нововведение заместитель Министра финансов Алексей Моисеев в ходе Московской ювелирной выставки-конгресса J-1.
Выступая в рамках ювелирного конгресса, руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев представил новую усовершенствованную структуру службы, а также отметил значимость маркировки для рынка. «Государственная система прослеживаемости позволит эффективно выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах - от добычи до производства и продажи ювелирного украшения. Помимо этого, система повысит эффективность государственного контроля, автоматизирует административные процедуры взаимодействия государства и рынка», - сказал он.


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