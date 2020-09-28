Обязательная маркировка ювелирных изделий в России начнется с 1 января 2021 года

«Ювелирные изделия – это то, чем по праву может гордиться Россия. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирно отрасли. В целом внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов. При этом можно будет ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками», - прокомментировал это нововведение заместитель Министра финансов Алексей Моисеев в ходе Московской ювелирной выставки-конгресса J-1.
Выступая в рамках ювелирного конгресса, руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев представил новую усовершенствованную структуру службы, а также отметил значимость маркировки для рынка. «Государственная система прослеживаемости позволит эффективно выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах - от добычи до производства и продажи ювелирного украшения. Помимо этого, система повысит эффективность государственного контроля, автоматизирует административные процедуры взаимодействия государства и рынка», - сказал он.