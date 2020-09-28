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Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
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Ценность золота и алмазов
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О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
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11 сентября 2020
108-каратный алмаз АО «АГД ДАЙМОНДС»
Фото: АГД ДАЙМОНДС
19 сентября на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт алмаз ювелирного качества массой 108,38 карат.
Инновационные, высокоэкологичные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» регулярно добывать крупные алмазы высокого качества.
Напомним, что в январе 2020 года на ГОКе им. В. Гриба был добыт алмаз весом 86,46 карат, в марте – алмаз весом 53,95 карат, в апреле – алмаз весом 50,36 карат. В 2019 году на ГОКе им. В. Гриба было добыто 11 уникальных алмазов, вес каждого из которых превысил 50 карат.
Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4-е место по запасам в России и 7-е в мире.