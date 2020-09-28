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11 сентября 2020

Бирмингемский ювелир признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи в алмазном бизнесе

24 сентября 2020
Новости
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Фото: WilliamCho (Pixabay)


Бирмингемский ювелир, известный тем, что четыре года назад выставил на аукционе обручальное кольцо с бриллиантом, которое когда-то принадлежало бывшей жене президента Дональда Трампа, признал себя виновным 21 сентября 2020 года по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, согласно сообщениям СМИ.
Жозеф Грегори ДюМушель (Joseph Gregory DuMouchelle), 58-летний покупатель ювелирных изделий, аукционист и оценщик, признался в мошенничестве с использованием ложных обещаний и заявлений при ведении бизнеса.
По данным федеральной прокуратуры, ДюМушель начал переговоры о купле-продаже бриллианта, известного как «Желтая роза», в конце 2018 года. Он предложил клиенту приобрести этот бриллиант за 12 млн долларов, сказав, что потом его можно будет продать дороже.
Вынесение приговора Джозефу Грегори ДюМушелю запланировано на январь 2021 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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