Бирмингемский ювелир признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи в алмазном бизнесе

Жозеф Грегори ДюМушель (Joseph Gregory DuMouchelle), 58-летний покупатель ювелирных изделий, аукционист и оценщик, признался в мошенничестве с использованием ложных обещаний и заявлений при ведении бизнеса.
По данным федеральной прокуратуры, ДюМушель начал переговоры о купле-продаже бриллианта, известного как «Желтая роза», в конце 2018 года. Он предложил клиенту приобрести этот бриллиант за 12 млн долларов, сказав, что потом его можно будет продать дороже.
Вынесение приговора Джозефу Грегори ДюМушелю запланировано на январь 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished