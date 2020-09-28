Бирмингемский ювелир признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи в алмазном бизнесе

24 сентября 2020

Фото: WilliamCho (Pixabay)









Бирмингемский ювелир, известный тем, что четыре года назад выставил на аукционе обручальное кольцо с бриллиантом, которое когда-то принадлежало бывшей жене президента Дональда Трампа, признал себя виновным 21 сентября 2020 года по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, согласно сообщениям СМИ.Жозеф Грегори ДюМушель (Joseph Gregory DuMouchelle), 58-летний покупатель ювелирных изделий, аукционист и оценщик, признался в мошенничестве с использованием ложных обещаний и заявлений при ведении бизнеса.По данным федеральной прокуратуры, ДюМушель начал переговоры о купле-продаже бриллианта, известного как «Желтая роза», в конце 2018 года. Он предложил клиенту приобрести этот бриллиант за 12 млн долларов, сказав, что потом его можно будет продать дороже.Вынесение приговора Джозефу Грегори ДюМушелю запланировано на январь 2021 года.