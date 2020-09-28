Зимбабве тайно передает компании Anjin портал «B» на месторождении Маранге

24 сентября 2020





Фото: ZCDC (Facebook)





Правительство Зимбабве обвиняется в тайном предоставлении компании Anjin Investments права на добычу алмазов в портале «B» на месторождении Маранге (Marange), находящемся в концессии государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), по данным местной неправительственной организации.Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resources Governance, CNRG) заявил в распространенном им докладе, что в соответствии с первоначальной лицензией компания Anjin до того, как она была изгнана с алмазных месторождений в 2016 году, должна была работать на портале «Q».«Решение передать портал «B» компании Anjin Investment было принято в одностороннем порядке политическим руководством страны, без консультации с правлением ZCDC, - говорится в части доклада, просмотренной радиостанцией Nehanda Radio. – Данное решение не понравилось правлению ZCDC и привело к его отставке в знак протеста 25 апреля 2020 года».CNRG заявил, что деятельность Anjin была скрыта от парламента и общественности.Кроме того, она не была принуждена к партнерству с ZCDC, как это случилось с российской АЛРОСА.Anjin - совместное предприятие китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой военными Зимбабве.