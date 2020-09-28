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11 сентября 2020

Зимбабве тайно передает компании Anjin портал «B» на месторождении Маранге

24 сентября 2020
Новости
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Фото: ZCDC (Facebook)

Правительство Зимбабве обвиняется в тайном предоставлении компании Anjin Investments права на добычу алмазов в портале «B» на месторождении Маранге (Marange), находящемся в концессии государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), по данным местной неправительственной организации.
Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resources Governance, CNRG) заявил в распространенном им докладе, что в соответствии с первоначальной лицензией компания Anjin до того, как она была изгнана с алмазных месторождений в 2016 году, должна была работать на портале «Q».
«Решение передать портал «B» компании Anjin Investment было принято в одностороннем порядке политическим руководством страны, без консультации с правлением ZCDC, - говорится в части доклада, просмотренной радиостанцией Nehanda Radio. – Данное решение не понравилось правлению ZCDC и привело к его отставке в знак протеста 25 апреля 2020 года».
CNRG заявил, что деятельность Anjin была скрыта от парламента и общественности.
Кроме того, она не была принуждена к партнерству с ZCDC, как это случилось с российской АЛРОСА.
Anjin - совместное предприятие китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой военными Зимбабве.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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