Эксклюзив

Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»

Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...

Сегодня

Ценность золота и алмазов

Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...

28 сентября 2020

Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

21 сентября 2020

Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании

Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...

14 сентября 2020

Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира

Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...

11 сентября 2020

De Beers проводит восьмой сайт, в то время как в разных местах продолжаются просмотры алмазного сырья

23 сентября 2020
Новости
news_18122019_de_beers.png
   Фото: De Beers

Восьмой сайт De Beers 2020 года начался в понедельник одновременно с проведением компанией ряда предварительных просмотров боксов с алмазами за пределами Ботсваны.
Алмазный гигант ранее уже сообщал, что просмотры алмазного сырья будут проходить в разных местах, включая Дубай и Антверпен, из-за глобальных ограничений на поездки, направленных на сдерживание распространения COVID-19.
«Все операции по сделкам, связанные с продажами сырья, будут по-прежнему происходить в Ботсване, но мы предлагаем просмотры в других местах, чтобы клиенты, не имеющие возможности поехать в Габороне, могли ознакомиться с содержанием боксов, прежде чем они решат, покупать их или нет, - сказал агентству Rough&Polished официальный представитель De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson). - Мы также продолжаем проводить сайт в Габороне для тех клиентов, которые могут присутствовать там лично».
Джонсон также сказал, что пока не ясно, когда сайты вернутся в нормальное состояние, поскольку компании необходимо должным образом реагировать на ситуацию с пандемией и любыми связанными с ней ограничениями на передвижение.
Шестой и седьмой циклы продаж De Beers в 2020 году принесли компании 116 и 320 млн долларов соответственно.
Седьмой цикл продаж этого года принес более основательные результаты по сравнению с 287 млн долларов, полученными компанией в то же время годом ранее.
Восстановление спроса на алмазное сырье в седьмом цикле продаж 2020 года произошло после нескольких месяцев минимальной производственной активности и нарушения структуры спроса на всех основных рынках.
Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) недавно заявил, что на алмазных рынках в течение августа и сентября продолжалось некоторое улучшение положения дел, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, продолжали в различных местах ослабевать, а производители бриллиантов сосредоточились на удовлетворении розничного спроса на камни.
Он также сказал, что общее настроение отрасли стало более позитивным, по мере того как ювелиры на ключевых потребительских рынках США и Китая обретали уверенность в преддверии важного праздничного сезона в конце года, чему способствовал высокий спрос на свадебные ювелирные изделия с бриллиантами на всех рынках.
По сообщению Anglo American, материнской компании De Beers, обычные недельные предварительные просмотры алмазного сырья были расширены, перейдя в почти непрерывные продажи.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished