De Beers проводит восьмой сайт, в то время как в разных местах продолжаются просмотры алмазного сырья

23 сентября 2020





Фото: De Beers





Восьмой сайт De Beers 2020 года начался в понедельник одновременно с проведением компанией ряда предварительных просмотров боксов с алмазами за пределами Ботсваны.Алмазный гигант ранее уже сообщал, что просмотры алмазного сырья будут проходить в разных местах, включая Дубай и Антверпен, из-за глобальных ограничений на поездки, направленных на сдерживание распространения COVID-19.«Все операции по сделкам, связанные с продажами сырья, будут по-прежнему происходить в Ботсване, но мы предлагаем просмотры в других местах, чтобы клиенты, не имеющие возможности поехать в Габороне, могли ознакомиться с содержанием боксов, прежде чем они решат, покупать их или нет, - сказал агентству Rough&Polished официальный представитель De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson). - Мы также продолжаем проводить сайт в Габороне для тех клиентов, которые могут присутствовать там лично».Джонсон также сказал, что пока не ясно, когда сайты вернутся в нормальное состояние, поскольку компании необходимо должным образом реагировать на ситуацию с пандемией и любыми связанными с ней ограничениями на передвижение.Шестой и седьмой циклы продаж De Beers в 2020 году принесли компании 116 и 320 млн долларов соответственно.Седьмой цикл продаж этого года принес более основательные результаты по сравнению с 287 млн долларов, полученными компанией в то же время годом ранее.Восстановление спроса на алмазное сырье в седьмом цикле продаж 2020 года произошло после нескольких месяцев минимальной производственной активности и нарушения структуры спроса на всех основных рынках.Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) недавно заявил, что на алмазных рынках в течение августа и сентября продолжалось некоторое улучшение положения дел, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, продолжали в различных местах ослабевать, а производители бриллиантов сосредоточились на удовлетворении розничного спроса на камни.Он также сказал, что общее настроение отрасли стало более позитивным, по мере того как ювелиры на ключевых потребительских рынках США и Китая обретали уверенность в преддверии важного праздничного сезона в конце года, чему способствовал высокий спрос на свадебные ювелирные изделия с бриллиантами на всех рынках.По сообщению Anglo American, материнской компании De Beers, обычные недельные предварительные просмотры алмазного сырья были расширены, перейдя в почти непрерывные продажи.