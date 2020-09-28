Эксклюзив

Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»

Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...

Сегодня

Ценность золота и алмазов

Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...

28 сентября 2020

Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

21 сентября 2020

Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании

Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...

14 сентября 2020

Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира

Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...

11 сентября 2020

Mountain Province Diamonds объявила результаты последней продажи алмазов

22 сентября 2020
Новости
news_22092020_mount.png
       Фото: Mountain Province


Mountain Province Diamonds Inc. объявила предварительные результаты своей последней торговой сессии по продаже алмазов в Антверпене, Бельгия, которая завершилась 19 сентября 2020 года, согласно пресс-релизу горнодобывающей компании.
Последняя продажа представляет собой первую традиционную коммерческую торговую сессию компании с февраля и начала пандемии COVID-19. Важно отметить, что эти результаты не включают в себя продажу каких-либо дорогостоящих цветных алмазов или алмазов специальных размеров.
Общая выручка Mountain Province Diamonds составила 8,9 млн долларов США от продажи 210 661 карата алмазов при средней цене реализации в 42 доллара США за карат, что указывает на дисконт в размере 1% по сравнению с ценой аналогичных алмазов на февральской продаже.
Несмотря на то, что пандемия COVID-19 ограничила поездки в Бельгию, предлагаемые на торгах цены были высокими и соответствовали тем, которые наблюдались ранее в этом году. Следующие торги компании запланированы на 31 октября 2020 года.
Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор компании, так прокомментировал эту торговую сессию: «Мы рады, что наконец-то возобновили наши традиционные каналы продаж, по мере того как рынки по всему миру продолжают постепенно открываться для бизнеса. Результаты первой небольшой продажи после пандемии COVID-19 являются обнадеживающим началом, учитывая, что рынок находился в состоянии покоя в течение почти 6 месяцев. Результаты продажи стали положительным знаком на фоне возобновления работы на рынках алмазного сырья и бриллиантов».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished