Mountain Province Diamonds объявила результаты последней продажи алмазов

22 сентября 2020





Фото: Mountain Province









Mountain Province Diamonds Inc. объявила предварительные результаты своей последней торговой сессии по продаже алмазов в Антверпене, Бельгия, которая завершилась 19 сентября 2020 года, согласно пресс-релизу горнодобывающей компании.Последняя продажа представляет собой первую традиционную коммерческую торговую сессию компании с февраля и начала пандемии COVID-19. Важно отметить, что эти результаты не включают в себя продажу каких-либо дорогостоящих цветных алмазов или алмазов специальных размеров.Общая выручка Mountain Province Diamonds составила 8,9 млн долларов США от продажи 210 661 карата алмазов при средней цене реализации в 42 доллара США за карат, что указывает на дисконт в размере 1% по сравнению с ценой аналогичных алмазов на февральской продаже.Несмотря на то, что пандемия COVID-19 ограничила поездки в Бельгию, предлагаемые на торгах цены были высокими и соответствовали тем, которые наблюдались ранее в этом году. Следующие торги компании запланированы на 31 октября 2020 года.Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор компании, так прокомментировал эту торговую сессию: «Мы рады, что наконец-то возобновили наши традиционные каналы продаж, по мере того как рынки по всему миру продолжают постепенно открываться для бизнеса. Результаты первой небольшой продажи после пандемии COVID-19 являются обнадеживающим началом, учитывая, что рынок находился в состоянии покоя в течение почти 6 месяцев. Результаты продажи стали положительным знаком на фоне возобновления работы на рынках алмазного сырья и бриллиантов».