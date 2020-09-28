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11 сентября 2020

Star Diamond извлекла более 2800 алмазов из шурфа для отбора крупнообъемных проб

22 сентября 2020
Новости
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Фото: Star Diamond

Star Diamond извлекла 2822 алмаза общим весом 130,26 карата из третьего шурфа для отбора крупнообъемных проб, вырытого на кимберлите Стар (Star) в пределах алмазного проекта Орион Саус (Orion South) в Канаде.
Первоначальные результаты третьей крупнообъемной пробы относятся к пробам, взятым из 10 шурфов, которые были вырыты компанией Rio Tinto Exploration Canada.
Старший вице-президент Star Diamond по разведке и разработке Джордж Рид (George Read) сказал, что первоначальные результаты проб на алмазы из шурфов 19FALCT004, 19FALCT001 и 19FALCT003 по-прежнему показывают уровни содержания алмазов, аналогичные предыдущим взятым на глубине пробам и результатам бурения скважин большого диаметра, завершенного на кимберлите Стар в период с 2004 по 2009 год.
Результаты также аналогичны общему средневзвешенному содержанию алмазов (14 каратов на сто тонн породы), указанному в «Предварительной экономической оценке кимберлитов Стар и Орион Саус».
Согласно Star Diamond, три самых крупных алмаза, извлеченных на сегодняшний день из траншеи 19FALCT003, весят 6,28, 1,95 и 1,49 карата соответственно.
«Камень весом 6,28 карата представляет собой осколок более крупного камня, который, вероятно, распался на части во время первоначального извержения кимберлита, поскольку все поверхности этого камня носят на себе следы реакции с кимберлитовой магмой», - говорится в сообщении компании.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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