Gem Diamonds добыла два больших алмаза на руднике Летсенг

22 сентября 2020





Фото: Gem Diamonds







Компания Gem Diamonds добыла два больших алмаза на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, который является источником самых дорогих мире алмазов по цене в долларах за карат.Компания заявила, что первый камень представляет собой белый алмаз весом 166 каратов типа II исключительного качества, а второй - высококачественный желтый алмаз весом 77 каратов.Оба алмаза были обнаружены в один и тот же день, говорится в сообщении Gem Diamonds.Алмаз весом 166 каратов стал двенадцатым по счету алмазом весом более 100 каратов, обнаруженным на месторождении Летсенг в этом году.В начале этого месяца Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II весом 233 карата на руднике Летсенг.В прошлом месяце компания также добыла высококачественный алмаз типа II весом 442 карата.