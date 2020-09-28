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11 сентября 2020

Gem Diamonds добыла два больших алмаза на руднике Летсенг

22 сентября 2020
Новости
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                                 Фото: Gem Diamonds


Компания Gem Diamonds добыла два больших алмаза на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, который является источником самых дорогих мире алмазов по цене в долларах за карат.
Компания заявила, что первый камень представляет собой белый алмаз весом 166 каратов типа II исключительного качества, а второй - высококачественный желтый алмаз весом 77 каратов.
Оба алмаза были обнаружены в один и тот же день, говорится в сообщении Gem Diamonds.
Алмаз весом 166 каратов стал двенадцатым по счету алмазом весом более 100 каратов, обнаруженным на месторождении Летсенг в этом году.
В начале этого месяца Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II весом 233 карата на руднике Летсенг.
В прошлом месяце компания также добыла высококачественный алмаз типа II весом 442 карата.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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