Gem Diamonds добыла два больших алмаза на руднике Летсенг

Компания заявила, что первый камень представляет собой белый алмаз весом 166 каратов типа II исключительного качества, а второй - высококачественный желтый алмаз весом 77 каратов.
Оба алмаза были обнаружены в один и тот же день, говорится в сообщении Gem Diamonds.
Алмаз весом 166 каратов стал двенадцатым по счету алмазом весом более 100 каратов, обнаруженным на месторождении Летсенг в этом году.
В начале этого месяца Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II весом 233 карата на руднике Летсенг.
В прошлом месяце компания также добыла высококачественный алмаз типа II весом 442 карата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished