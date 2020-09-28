Замглавы отдела Минфина отправили под домашний арест за мошенничество

22 сентября 2020

Александру Пшеничникову предъявили обвинение по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")



(ТАСС) - Мещанский суд Москвы поместил под домашний арест заместителя начальника отдела корпоративного управления в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ Александра Пшеничникова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об отправке под домашний арест на два месяца Пшеничникова, ему предъявлено обвинение по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сказали в суде. Там не раскрыли суть обвинений в отношении Пшеничникова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что оперативное сопровождение дела Пшеничникова ведут сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ. «При этом Пшеничников признал свою вину в инкриминируемом преступлении и активно сотрудничает со следствием», - сказал собеседник агентства.



