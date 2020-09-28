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Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»

Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...

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Ценность золота и алмазов

Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...

28 сентября 2020

Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

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Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...

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11 сентября 2020

Замглавы отдела Минфина отправили под домашний арест за мошенничество

22 сентября 2020
Новости
Александру Пшеничникову предъявили обвинение по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")

(ТАСС) - Мещанский суд Москвы поместил под домашний арест заместителя начальника отдела корпоративного управления в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ Александра Пшеничникова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об отправке под домашний арест на два месяца Пшеничникова, ему предъявлено обвинение по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сказали в суде. Там не раскрыли суть обвинений в отношении Пшеничникова.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что оперативное сопровождение дела Пшеничникова ведут сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ. «При этом Пшеничников признал свою вину в инкриминируемом преступлении и активно сотрудничает со следствием», - сказал собеседник агентства.

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