Звездой в первой рекламной кампании Совета по природным алмазам стала актриса Ана де Армас

21 сентября 2020

Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) объявил о своей новой глобальной рекламной кампании с участием актрисы Аны де Армас (Ana de Armas). Она будет всемирным послом NDC в рамках проведения первой в истории глобальной рекламной кампании «Для неповторимых моментов» (“For Moments Like No Other”) под общим девизом NDC «Только природные бриллианты» (“Only Natural Diamonds”).Эта инициатива также знаменует собой множество других нововведений NDC, таких как участие знаменитостей в рекламе бриллиантов; проведение первой кампании, посвященной платформе NDC «Только природные бриллианты»; а также осуществление первой маркетинговой инициативы NDC по представлению множества дизайнеров ювелирных изделий, которые работают с природными бриллиантами инновационными и современными способами.Эта многосторонняя рекламная кампания посвящена изысканным украшениям с натуральными бриллиантами и их значению в различных планах – в любви, в дружбе и в семье - для неповторимых моментов в жизни, больших или маленьких. Кампания также открывает новую главу, посвященную природным алмазам - захватывающую, наполненную энергией и движимую впечатлениями и связями между людьми.