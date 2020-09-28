Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
Сегодня
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
Звездой в первой рекламной кампании Совета по природным алмазам стала актриса Ана де Армас
Эта инициатива также знаменует собой множество других нововведений NDC, таких как участие знаменитостей в рекламе бриллиантов; проведение первой кампании, посвященной платформе NDC «Только природные бриллианты»; а также осуществление первой маркетинговой инициативы NDC по представлению множества дизайнеров ювелирных изделий, которые работают с природными бриллиантами инновационными и современными способами.
Эта многосторонняя рекламная кампания посвящена изысканным украшениям с натуральными бриллиантами и их значению в различных планах – в любви, в дружбе и в семье - для неповторимых моментов в жизни, больших или маленьких. Кампания также открывает новую главу, посвященную природным алмазам - захватывающую, наполненную энергией и движимую впечатлениями и связями между людьми.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished