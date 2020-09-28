Эксклюзив

Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»

Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...

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Ценность золота и алмазов

Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...

28 сентября 2020

Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

21 сентября 2020

Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании

Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...

14 сентября 2020

Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира

Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...

11 сентября 2020

Звездой в первой рекламной кампании Совета по природным алмазам стала актриса Ана де Армас

21 сентября 2020
Новости
cxnAFDSO_400x400.jpgСовет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) объявил о своей новой глобальной рекламной кампании с участием актрисы Аны де Армас (Ana de Armas). Она будет всемирным послом NDC в рамках проведения первой в истории глобальной рекламной кампании «Для неповторимых моментов» (“For Moments Like No Other”) под общим девизом NDC «Только природные бриллианты» (“Only Natural Diamonds”).
Эта инициатива также знаменует собой множество других нововведений NDC, таких как участие знаменитостей в рекламе бриллиантов; проведение первой кампании, посвященной платформе NDC «Только природные бриллианты»; а также осуществление первой маркетинговой инициативы NDC по представлению множества дизайнеров ювелирных изделий, которые работают с природными бриллиантами инновационными и современными способами.
Эта многосторонняя рекламная кампания посвящена изысканным украшениям с натуральными бриллиантами и их значению в различных планах – в  любви, в дружбе и в семье - для неповторимых моментов в жизни, больших или маленьких. Кампания также открывает новую главу, посвященную природным алмазам - захватывающую, наполненную энергией и движимую впечатлениями и связями между людьми.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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