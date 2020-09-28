Сьерра-Леоне обещает помочь горнодобывающим компаниям, пострадавшим от COVID-19

«Я хочу, чтобы компании добивались успеха, чтобы жизнь людей, владеющих землей и полезными ископаемыми, была лучше», - заявил на прошлой неделе изданию Sierra Leone Telegraph министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Тимоти Кабба (Timothy Kabba).
Он посетил компании Sierra Diamonds, Sierra Rutile и Sierra Mining, чтобы увидеть последствия пандемии.
Исполнительный директор Sierra Diamonds Карл Смитсон (Karl Smithson) с похвалой отозвался о решении правительства позволить компании работать в этой стране.
«Алмазы кимберлита Тонго (Tongo) разнородны по своей природе, они являются одними из лучших алмазов в мире, - сказал он. - Алмазный проект Тонго - один из самых значительных алмазных проектов в Западной Африке. Компания Sierra Diamonds планирует предоставить местным жителям более 700 рабочих мест».
Согласно данным, опубликованным министерством горнодобывающей промышленности в мае прошлого года, в апреле выручка Сьерра-Леоне от добычи полезных ископаемых снизилась на 85%, до 330 000 долларов, по сравнению с 2,24 млн долларов в апреле 2019 года в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19, которые сократили экспорт алмазов и золота.
Более 80% экспортной выручки Сьерра-Леоне приходится на продукцию горнодобывающей промышленности.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished