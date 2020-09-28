Tsodilo Resources выбрала совет директоров

21 сентября 2020

Фото: Tsodilo Resources













Компания Tsodilo Resources, занимающаяся разведкой алмазов и металлов в Ботсване и Южной Африке, избрала в свой совет пять директоров.Директорами, избранными на годовом общем собрании акционеров компании в прошлую пятницу, стали Джеймс Брухс (James Bruchs), Томас Брюингтон (Thomas Bruington), Джонатан Келафант (Jonathan Kelafant), Блэки Мароль (Blackie Marole) и Марк Скоукрофт (Mark Scowcroft).Tsodilo заявила, что предоставила 400 000 опционов пяти директорам и 25 000 сотрудникам по цене исполнения 0,09 канадского доллара за акцию в соответствии с условиями своего плана опционов на акции.Согласно компании, эти опционы распространяются на 25% акционерного капитала 21 сентября 2020 года и на 25% по наступлении каждого шестого, двенадцатого и восемнадцатого месяцев с даты предоставления этого гранта. Опционы действительны в течение пяти лет.Tsodilo заявила, что ее акционеры одобрили назначение компании Crowe MacKay LLP из Ванкувера (Канада) в качестве своего аудитора.Tsodilo полностью принадлежит компания Bosoto, которая владеет кимберлитовым проектом BK16 на алмазном месторождении Орапа в Ботсване. На этом же месторождении Tsodilo владеет лицензией на разведку алмазов по лицензии PL216/2017.