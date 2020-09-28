Lucapa заработала $2,3 млн на продаже бриллиантов с рудника Луло

Фото: Lucapa Diamond
Юниорная алмазная компания, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже ASX, заявила, что продала 477 каратов алмазов, добытых на руднике Луло, по средней цене 663 доллара за карат.
Объем сбыта компании в этом году до настоящего времени достиг 15,7 млн долларов, которые она выручила за 12 266 каратов алмазов, проданных по средней цене 1 283 доллара за карат.
«Хотя средний размер алмазов в этой торговой партии был меньше среднего, обнадеживающие сигналы, наблюдаемые в настоящее время в отрасли, привели к росту цен в ряде категорий алмазного сырья, - сказал директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Это, вместе с рекордными алмазами, добытыми в пойменных районах, наводит на мысль, что второе полугодие 2020 года на руднике Луло должно быть значительно лучше».
Lucapa и ее партнеры возобновили масштабные работы на руднике Луло в мае прошлого года после периода самоизоляции, связанной с COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished