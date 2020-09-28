Lucapa заработала $2,3 млн на продаже бриллиантов с рудника Луло

22 сентября 2020



Фото: Lucapa Diamond









Lucapa Diamond заработала 2,3 млн долларов США на продаже алмазов со своего аллювиального рудника Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащего его на 40%.Юниорная алмазная компания, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже ASX, заявила, что продала 477 каратов алмазов, добытых на руднике Луло, по средней цене 663 доллара за карат.Объем сбыта компании в этом году до настоящего времени достиг 15,7 млн долларов, которые она выручила за 12 266 каратов алмазов, проданных по средней цене 1 283 доллара за карат.«Хотя средний размер алмазов в этой торговой партии был меньше среднего, обнадеживающие сигналы, наблюдаемые в настоящее время в отрасли, привели к росту цен в ряде категорий алмазного сырья, - сказал директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Это, вместе с рекордными алмазами, добытыми в пойменных районах, наводит на мысль, что второе полугодие 2020 года на руднике Луло должно быть значительно лучше».Lucapa и ее партнеры возобновили масштабные работы на руднике Луло в мае прошлого года после периода самоизоляции, связанной с COVID-19.