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11 сентября 2020

Petra обнаружила пять голубых алмазов на руднике Куллинан

21 сентября 2020
Новости
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   Фото: Petra Diamonds


Petra Diamonds, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи, извлекла пять голубых алмазов типа IIb на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.
Добытые алмазы весят 25,75; 21,25; 17,57; 11,42 и 9,61 карата.
Они оценены как отдельные камни, а не как часть одного более крупного алмаза.
Голубые алмазы встречаются редко, официальная статистика по их добыче отсутствует, однако рудник Куллинан известен как самый важный источник таких камней в мире.
«Последний выдающийся голубой алмаз был извлечен на руднике в сентябре 2019 года, и поэтому представляется необычным то, что примерно в одно и то же время были извлечены пять высококачественных камней, и все это в пределах одной недели производства, - заявили в компании Petra Diamonds. - Учитывая проблемы, связанные с пандемией COVID-19, компания придерживается гибкого подхода к продажам. Поэтому она все еще оценивает оптимальный вариант сбыта данных камней».
Согласно компании, хотя добыча этих алмазов является положительным событием, она не окажет существенного влияния на вероятные условия необходимого долгосрочного решения для улучшения структуры капитала, а также на значительный уровень разводнения капитала, с которым, вероятно, столкнутся существующие акционеры в связи с реализацией такого решения.
Petra заявила, что все еще ведет переговоры со специальной группой держателей приоритетных обеспеченных долговых ценных бумаг второй очереди, а также с южноафриканской группой кредиторов относительно долгосрочного решения по улучшению структуры капитала.
Компания заявила, что, хотя она продолжает конструктивно взаимодействовать с упомянутой специальной группой и группой кредиторов, нет уверенности в том, что эти обсуждения приведут к достижению соглашения.
Долг компании в размере 650 млн долларов должен быть погашен в 2022 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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