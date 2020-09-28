CIBJO и Intertek выступили с новой инициативой в ювелирной промышленности

23 сентября 2020





Фото: Free -Photos (Pixabay)





Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO и компания Intertek Italia SpA, итальянский филиал Intertek Group, объявили о новой совместной инициативе, направленной на обучение, подготовку и сертификацию работников, контролирующих соблюдение регламента в деле достижения целей по устойчивому экологическому развитию, специально для отрасли производства драгоценных камней и для ювелирной промышленности.Это сообщение было сделано 12 сентября 2020 года в день открытия торговой выставки VOICE VicenzaOro в Виченце (Италия) президентом CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) вместе с региональным директором итало-французского подразделения Intertek Алессандро Феррачино (Alessandro Ferracino), менеджером итальянского подразделения Intertek по вопросам устойчивого экологического развития Южной Европы Марией Франческой Бергамаски (Maria Francesca Bergamaschi) и другими.Выступая перед собравшимися, Феррачино пояснил, что планируется осуществление программы по трем направлениям, начиная с определения стандартов профессиональной квалификации работников, контролирующих соблюдение регламента в деле достижения целей по устойчивому экологическому развитию, для нескольких уровней ювелирной индустрии и точно устанавливая, что требуется для каждого из этих работников с точки зрения образовательного багажа, знания стандартов и опыта работы.На втором этапе будет создано образовательное подразделение CIBJO – Образовательный фонд Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation Education Foundation, WJCEF), входящий в Международный совет устойчивого бизнеса (International Council for Sustainable Business, ICSB), - которое станет академией, поставляющей образовательные программы, обеспечивающие будущих работников контроля за соблюдением регламента в деле достижения целей по устойчивому экологическому развитию необходимыми знаниями и навыками.Третий этап, осуществляемый компанией Intertek, будет посвящен сертификации лиц, которые станут работать на различных уровнях такого контроля, в соответствии с международно признанным аккредитационным процессом. Данная сертификация будет удостоверять, что эти работники обладают необходимой компетенцией, знаниями и навыками, требующимися для выполнения возложенных на них задач.