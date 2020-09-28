Гендиректор АЛРОСА - бизнес-лидер России

18 сентября 2020

(ИА SakhaNews) - Гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов вошел в список бизнес-лидеров России, который Ассоциация менеджеров России (АМР) ежегодно формирует при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» в рамках проекта «Топ-1000 российских менеджеров», сообщили в пресс-службе компании."Список лидеров российского бизнеса формируется АМР и ИД «Коммерсантъ» c использованием рейтинга цитируемости с последующей верификацией. Экспертами выступают члены «Академии премии "Топ-1000"» - это все финалисты премии за прошедшие годы, а также действующие члены Ассоциации менеджеров (более 150 участников). Они могут утверждать или исключать предложенные кандидатуры, а также предлагать своих кандидатов, обосновывая свои предложения по исключению или добавлению", поясняется в сообщении.Итоговый список бизнес-лидеров 2020 года включает 46 представителей компаний всех отраслей, набравших 25 процентов и более голосов экспертов. В их числе – руководители государственных корпораций и банков, основатели и совладельцы крупного частного бизнеса, инвесторы и предприниматели.