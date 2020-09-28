Эксклюзив

Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»

Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...

Сегодня

Ценность золота и алмазов

Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...

28 сентября 2020

Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

21 сентября 2020

Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании

Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...

14 сентября 2020

Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира

Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...

11 сентября 2020

Гендиректор АЛРОСА - бизнес-лидер России

18 сентября 2020
Новости
news_18092020_ivanov.png(ИА SakhaNews) - Гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов вошел в список бизнес-лидеров России, который Ассоциация менеджеров России (АМР) ежегодно формирует при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» в рамках проекта «Топ-1000 российских менеджеров», сообщили в пресс-службе компании.
"Список лидеров российского бизнеса формируется АМР и ИД «Коммерсантъ» c использованием рейтинга цитируемости с последующей верификацией. Экспертами выступают члены «Академии премии "Топ-1000"» - это все финалисты премии за прошедшие годы, а также действующие члены Ассоциации менеджеров (более 150 участников). Они могут утверждать или исключать предложенные кандидатуры, а также предлагать своих кандидатов, обосновывая свои предложения по исключению или добавлению", поясняется в сообщении.
Итоговый список бизнес-лидеров 2020 года включает 46 представителей компаний всех отраслей, набравших 25 процентов и более голосов экспертов. В их числе – руководители государственных корпораций и банков, основатели и совладельцы крупного частного бизнеса, инвесторы и предприниматели.

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