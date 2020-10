NGTC и Sarine выпустили совместный доклад об оценке световых характеристик бриллиантов

23 сентября 2020





Sarine Technologies Ltd выпустила свой первый доклад, посвященный исследованию световых характеристик бриллиантов и подготовленный совместно с Национальным центром тестирования драгоценных камней (National Gemstone Testing Center, NGTC) Китая, который будет использован в своей работе компанией Yuanyumei (Y&M) Jewelry, ведущим китайским ювелирным брендом дорогого сегмента.9 сентября 2020 года в торговом центре IBC Mall в Шэньчжэне состоялась церемония запуска проекта «Ненаглядные розы, тянущиеся к свету» (‘Beloved Roses Heading to the Light’), на которой присутствовали многие высокопоставленные лица, в том числе бывший заместитель министра геологии и минеральных ресурсов и председатель Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewelry Trade Association of China, GAC) Чжоу Ци Чэнь (Zhouqi Chen), возглавляющий делегацию GAC, секретарь партийного комитета и президент NGTC Чжибинь Е (Zhibin Ye), возглавляющий делегацию NGTC, и многие другие.Чжибинь Е, комментируя запуск этого проекта, сказал: «NGTC и Sarine имеют прочную основу для сотрудничества. Лаборатории NGTC и Sarine будут активно поддерживать алмазные предприятия, стремящиеся использовать в своей работе высокие стандарты тестирования, а также управление качеством и контроль. Благодаря нашему сотрудничеству с Sarine и применению ее технологий на потребительском рынке бриллиантов может быть достигнут значительный прогресс. Запуск данного проекта является тому примером, и как компания Y&M вместе со своим брендом Rose D'Amour, так и ее потребители ощутят преимущества технологии тестирования световых характеристик бриллиантов для более уверенных и безопасных покупок».Линь Тяньвэй (Lin Tianwei), председатель совета директоров Y&M, сказал: «Для нас большая честь быть первой ювелирной компанией в стране, применившей совместный доклад NGTC и Sarine о световых характеристиках бриллиантов. При совместной технической поддержке NGTC и Sarine мы предоставим профессиональные услуги в плане проверки подлинности и тестирования наших бриллиантов бренда Rose D'Amour».Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Group, отметил: «Вместе с NGTC, ведущим авторитетным центром Китая в области исследований и классификации драгоценных камней и нашим эксклюзивным партнером в Китае, мы предоставим бренду Rose D'Amour компании Y&M уникальный совместный доклад по оценке световых характеристик бриллиантов. Мы поздравляем Y&M Jewelry с тем, что она первой в Китае взяла на вооружение доклад NGTC-Sarine, и надеемся помочь ей улучшить качество обслуживания клиентов».