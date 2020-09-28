Dominion Diamond Mines: последние данные о продаже активов компании

Предложение Washington Companies предполагает покупку практически всех активов Dominion, связанных с алмазным рудником Экати (Ekati). Доля Dominion, равная 40 процентам, в совместном предприятии Diavik Diamond Mine была исключена из продажи.
Возмещение, которое Washington Companies должна выплатить Dominion, включает в себя примерно 126 млн долларов наличными и 20 млн долларов, которые должны быть предоставлены от поставщиков до начала торговли и принятия на себя практически всех других операционных обязательств Dominion, связанных с Ekati.
Предложение Washington Companies подлежит исполнению при соблюдении нескольких условий, включая одобрение судом и договоренность Washington Companies с эмитентами гарантийных облигаций, размещенных в настоящее время у правительства Северо-Западных территорий, предоставить постоянное обеспечение под рекультивационные работы, связанные с Экати.
При выполнении всех условий по завершению сделки, она, как ожидается, будет закрыта к 7 ноября 2020 года. Dominion работает над тем, чтобы вернуться к полноценной работе на руднике Экати до завершения сделки.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished