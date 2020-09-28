Эксклюзив

Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»

Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...

Сегодня

Ценность золота и алмазов

Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...

28 сентября 2020

Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

21 сентября 2020

Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании

Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...

14 сентября 2020

Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира

Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...

11 сентября 2020

Dominion Diamond Mines: последние данные о продаже активов компании

18 сентября 2020
Новости
news_18092020_dominion.png
Фото: Dominion Diamonds


Компания Dominion Diamond Mines ULC объявила 16 сентября, что первая заявка на покупку, поданная компаниями Canadian Diamond Holdings, LP и CA Canadian Diamond Mines ULC, являющимися аффилированными представителями Washington Companies, является успешной заявкой в рамках процесса продажи, одобренного судом Королевской скамьи Альберты 19 июня 2020 года. Согласно сообщению газеты Manchester Times, других подходящих предложений на покупку всех или части активов Dominion не было.
Предложение Washington Companies предполагает покупку практически всех активов Dominion, связанных с алмазным рудником Экати (Ekati). Доля Dominion, равная 40 процентам, в совместном предприятии Diavik Diamond Mine была исключена из продажи.
Возмещение, которое Washington Companies должна выплатить Dominion, включает в себя примерно 126 млн долларов наличными и 20 млн долларов, которые должны быть предоставлены от поставщиков до начала торговли и принятия на себя практически всех других операционных обязательств Dominion, связанных с Ekati.
Предложение Washington Companies подлежит исполнению при соблюдении нескольких условий, включая одобрение судом и договоренность Washington Companies с эмитентами гарантийных облигаций, размещенных в настоящее время у правительства Северо-Западных территорий, предоставить постоянное обеспечение под рекультивационные работы, связанные с Экати.
При выполнении всех условий по завершению сделки, она, как ожидается, будет закрыта к 7 ноября 2020 года. Dominion работает над тем, чтобы вернуться к полноценной работе на руднике Экати до завершения сделки.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished