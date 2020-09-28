Dominion Diamond Mines: последние данные о продаже активов компании

18 сентября 2020





Фото: Dominion Diamonds









Компания Dominion Diamond Mines ULC объявила 16 сентября, что первая заявка на покупку, поданная компаниями Canadian Diamond Holdings, LP и CA Canadian Diamond Mines ULC, являющимися аффилированными представителями Washington Companies, является успешной заявкой в рамках процесса продажи, одобренного судом Королевской скамьи Альберты 19 июня 2020 года. Согласно сообщению газеты Manchester Times, других подходящих предложений на покупку всех или части активов Dominion не было.Предложение Washington Companies предполагает покупку практически всех активов Dominion, связанных с алмазным рудником Экати (Ekati). Доля Dominion, равная 40 процентам, в совместном предприятии Diavik Diamond Mine была исключена из продажи.Возмещение, которое Washington Companies должна выплатить Dominion, включает в себя примерно 126 млн долларов наличными и 20 млн долларов, которые должны быть предоставлены от поставщиков до начала торговли и принятия на себя практически всех других операционных обязательств Dominion, связанных с Ekati.Предложение Washington Companies подлежит исполнению при соблюдении нескольких условий, включая одобрение судом и договоренность Washington Companies с эмитентами гарантийных облигаций, размещенных в настоящее время у правительства Северо-Западных территорий, предоставить постоянное обеспечение под рекультивационные работы, связанные с Экати.При выполнении всех условий по завершению сделки, она, как ожидается, будет закрыта к 7 ноября 2020 года. Dominion работает над тем, чтобы вернуться к полноценной работе на руднике Экати до завершения сделки.