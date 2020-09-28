Алмазный рудник Ренар перезапустится в сентябре

21 сентября 2020





Фото: Stornoway Diamonds









Работы на алмазном руднике Ренар (Renard) в канадской провинции Квебек будут возобновлены в этом месяце после шестимесячной приостановки. Сентябрьский перезапуск следует за тщательным анализом производств и утверждением плана по сокращению затрат на 30 млн канадских долларов в течение следующих 16 месяцев, говорится в сообщении на сайте mining.com.Рудник, которым управляет Stornoway Diamonds, переведен в режим ухода и технического обслуживания с тех пор, как правительство Квебека в марте санкционировало временную приостановку горных работ в ответ на пандемию COVID-19.Даже после того, как рудникам Квебека было разрешено возобновить работу, Ренар продолжал оставаться в этом режиме из-за обвала мировой торговли алмазами и цен на алмазы, что было вызвано пандемией коронавируса.Рудник является первым и единственным производителем алмазов в Квебеке; коммерческая добыча на нем началась в январе 2017 года. План перезапуска включает в себя инвестиции в Ренар на сумму до 30 млн канадских долларов через кредит на пополнение оборотных средств под обеспечение с преимущественным правом требования. Компания Osisko предоставит до 7,5 млн канадских долларов от общей суммы, а прочие акционеры предоставят оставшуюся часть.