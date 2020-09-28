Алмазный рудник Ренар перезапустится в сентябре

Рудник, которым управляет Stornoway Diamonds, переведен в режим ухода и технического обслуживания с тех пор, как правительство Квебека в марте санкционировало временную приостановку горных работ в ответ на пандемию COVID-19.
Даже после того, как рудникам Квебека было разрешено возобновить работу, Ренар продолжал оставаться в этом режиме из-за обвала мировой торговли алмазами и цен на алмазы, что было вызвано пандемией коронавируса.
Рудник является первым и единственным производителем алмазов в Квебеке; коммерческая добыча на нем началась в январе 2017 года. План перезапуска включает в себя инвестиции в Ренар на сумму до 30 млн канадских долларов через кредит на пополнение оборотных средств под обеспечение с преимущественным правом требования. Компания Osisko предоставит до 7,5 млн канадских долларов от общей суммы, а прочие акционеры предоставят оставшуюся часть.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished