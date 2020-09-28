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11 сентября 2020

Виртуальная выставка IIJS GJEPC намечена на октябрь

21 сентября 2020
Новости
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Фото: GJEPC



IIJS Virtual, цифровая версия флагманской выставки индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), запланирована на октябрь 2020 года. Ожидается, что в выставке примут участие около 500 экспонентов и 10 000 покупателей, согласно пресс-релизу GJEPC.
На выставке будут выделены пять залов для золотых украшений, украшений с бриллиантами и цветными камнями, изысканных и свадебных украшений, неоправленных бриллиантов, цветных камней и жемчуга, а также для изделий из серебра и для бижутерии.
Все посетители получат бесплатный вход, и они смогут просматривать ограниченный список продуктов экспонента за семь дней до открытия выставки. Посетители также могут добавлять изделия в свой список желаний и заранее планировать встречи в соответствии с пятидневным календарем каждого экспонента.
Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал по этому поводу: «IIJS Virtual - это крупная и всеобъемлющая виртуальная ювелирная выставка, которая предоставит нашим экспонентам и покупателям возможность общаться, обсуждать дела и размещать заказы, не выходя из своего офиса или дома. Принимая во внимание уверенность мидстрима в повышении спроса в ходе праздничного периода и свадебного сезона, Совет принял активное участие в организации IIJS Virtual в рекордно короткие сроки, чтобы гарантировать, что IIJS оправдывает свою заслуженную репутацию в качестве основы роста индийской индустрии».
Випул Шах (Vipul Shah), вице-председатель GJEPC, отметил: «IIJS - одна из самых желанных ежегодных выставок, которая помогает торговле оставаться на связи с покупателями. Сейчас мы готовимся к проведению виртуального шоу IIJS, чтобы помочь соединить покупателей и продавцов. Мы надеемся, что бизнес скоро вернется в нормальное русло».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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