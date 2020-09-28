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11 сентября 2020

Президент Анголы одобрил разведку ниобия

21 сентября 2020
Новости
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Фото: Tyna_lanoch (Pixabay)


Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу одобрил разведку ниобия в провинции Уила (Huíla), в которой права на разведку принадлежат компании NIOBONGA-Comércio Geral, инвестирующей в этот сектор 136,6 млн долларов.
Указ президента обосновывает утверждение инвестиционного контракта на разведку ниобия «ценностью проекта для диверсификации экономики и создания рабочих мест».
Район разведки и оценки полезных ископаемых расположен в муниципалитете Киленгш (Quilengues) провинции Уила, его площадь составляет 443,53 кв. км, и ожидается, что проводимые там геологоразведочные работы будет способствовать «появлению технической и социальной инфраструктуры в регионе».
Относительно экологии в документе говорится, что «инициатор проекта должен оставить законный резерв в размере 5 процентов инвестированного капитала, предназначенный для закрытия рудника и восстановления окружающей среды в соответствии с положениями горного кодекса страны».

Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе

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