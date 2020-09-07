Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
De Beers заработала 436 млн долларов на последних двух продажах алмазного сырья
Фото: De Beers
Шестой и седьмой циклы продаж De Beers в 2020 году принесли 116 млн и 320 млн долларов соответственно, по данным Anglo American, которая владеет 85% акций этой алмазной компании.
Таким образом, общая выручка от двух торговых сессий составила 436 млн долларов.
Седьмой цикл продаж этого года продемонстрировал бо́льшую основательность по сравнению с выручкой в 287 млн долларов, полученной в то же время годом ранее.
«Алмазные рынки продолжали улучшаться в течение августа и сентября на фоне ослабления ограничений, введенных в различных регионах в связи с пандемией коронавируса, а производители бриллиантов сосредоточились на удовлетворении розничного спроса на свою продукцию, особенно на некоторые ее категории», - сказал в связи с этим генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
«Общее настроение отрасли стало более позитивным, поскольку ювелирные компании на ключевых потребительских рынках США и Китая приобрели уверенность в преддверии важного праздничного сезона в конце года, чему способствовал высокий спрос на свадебные украшения с бриллиантами на всех рынках», - отметил он.
Брюс Кливер сказал также, что De Beers зафиксировала восстановление спроса на алмазное сырье в седьмом цикле продаж этого года после нескольких месяцев минимальной производственной активности и нарушения структуры спроса на всех основных рынках.
«Очевидно, что восстановление находится на начальной стадии, и мы ожидаем, что потребуется некоторое время, чтобы вернуться к уровням спроса до COVID-19», - заключил он.
De Beers продолжала применять гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение шестого и седьмого циклов продаж 2020 года из-за ограничений на передвижение людей и продукции в различных юрисдикциях по всему миру.
Корпорация Anglo American сообщила, что сайты по продаже алмазного сырья, обычно длящиеся одну неделю, были продлены до почти непрерывных продаж.
В результате предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для седьмого торгового цикла, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период с 19 августа по 10 сентября и подлежит корректировке на основе окончательно завершенных продаж.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished