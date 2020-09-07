De Beers заработала 436 млн долларов на последних двух продажах алмазного сырья

Сегодня

Фото: De Beers

Шестой и седьмой циклы продаж De Beers в 2020 году принесли 116 млн и 320 млн долларов соответственно, по данным Anglo American, которая владеет 85% акций этой алмазной компании.Таким образом, общая выручка от двух торговых сессий составила 436 млн долларов.Седьмой цикл продаж этого года продемонстрировал бо́льшую основательность по сравнению с выручкой в 287 млн долларов, полученной в то же время годом ранее.«Алмазные рынки продолжали улучшаться в течение августа и сентября на фоне ослабления ограничений, введенных в различных регионах в связи с пандемией коронавируса, а производители бриллиантов сосредоточились на удовлетворении розничного спроса на свою продукцию, особенно на некоторые ее категории», - сказал в связи с этим генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).«Общее настроение отрасли стало более позитивным, поскольку ювелирные компании на ключевых потребительских рынках США и Китая приобрели уверенность в преддверии важного праздничного сезона в конце года, чему способствовал высокий спрос на свадебные украшения с бриллиантами на всех рынках», - отметил он.Брюс Кливер сказал также, что De Beers зафиксировала восстановление спроса на алмазное сырье в седьмом цикле продаж этого года после нескольких месяцев минимальной производственной активности и нарушения структуры спроса на всех основных рынках.«Очевидно, что восстановление находится на начальной стадии, и мы ожидаем, что потребуется некоторое время, чтобы вернуться к уровням спроса до COVID-19», - заключил он.De Beers продолжала применять гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение шестого и седьмого циклов продаж 2020 года из-за ограничений на передвижение людей и продукции в различных юрисдикциях по всему миру.Корпорация Anglo American сообщила, что сайты по продаже алмазного сырья, обычно длящиеся одну неделю, были продлены до почти непрерывных продаж.В результате предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для седьмого торгового цикла, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период с 19 августа по 10 сентября и подлежит корректировке на основе окончательно завершенных продаж.