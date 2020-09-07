Ангола снизила план по добыче алмазов на 2020 год

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Ожидается, что добыча алмазов в Анголе резко упадет в этом году из-за пандемии COVID-19, по данным национальной алмазной компании страны Endiama.

Исполнительный директор компании Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Junior) заявил на виртуальной конференции, что теперь Endiama должна произвести 8,3 млн каратов алмазов, сообщает агентство Синьхуа.

Первоначально компания планировала добыть в этом году 10,5 млн каратов и выручить за них 1,4 млрд долларов. Ганга Жуниор сказал, что теперь Endiama получит доход в 1,1 млрд долларов.

Снижение объемов добычи алмазов в Анголе произошло в основном из-за почти полной остановки производства на предприятии Catoca, которое производит основную часть алмазов в стране.

Значительное снижение добычи алмазов в первой половине года было зафиксировано с февраля по май.

По данным местных СМИ, в период с января по июнь в Анголе было добыто 3 млн каратов, что на 40% меньше по сравнению с 5 млн каратов, добытых за тот же период в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



