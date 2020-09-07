Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Ангола снизила план по добыче алмазов на 2020 год
Исполнительный директор компании Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Junior) заявил на виртуальной конференции, что теперь Endiama должна произвести 8,3 млн каратов алмазов, сообщает агентство Синьхуа.
Первоначально компания планировала добыть в этом году 10,5 млн каратов и выручить за них 1,4 млрд долларов. Ганга Жуниор сказал, что теперь Endiama получит доход в 1,1 млрд долларов.
Снижение объемов добычи алмазов в Анголе произошло в основном из-за почти полной остановки производства на предприятии Catoca, которое производит основную часть алмазов в стране.
Значительное снижение добычи алмазов в первой половине года было зафиксировано с февраля по май.
По данным местных СМИ, в период с января по июнь в Анголе было добыто 3 млн каратов, что на 40% меньше по сравнению с 5 млн каратов, добытых за тот же период в 2019 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished