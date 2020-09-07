GJEPC: Сурат снова наполнился производственным шумом

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Сурат, ведущий мировой центр производства бриллиантов, снова наполнился производственным шумом. Ограничения и правила поведения, связанные с пандемией коронавируса, остаются в силе, но в последнее время многие ведущие производители бриллиантов не сообщали о новых случаях заражения коронавирусом, говорится в пресс-релизе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC).

Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, говорит: «Бриллианты вносят большой вклад в общий экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, достигающий 35 млрд долларов. Хотя в первом квартале экспорт сильно пострадал от продолжающейся пандемии, приятно отметить, что Индия начала экспортировать продукцию. Поступают заказы из США, Гонконга и Европы на определенные категории бриллиантов, и сектор находится на пути к восстановлению. Наступающий праздничный сезон в западных странах еще больше усилит спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия».

По словам Санджая Шаха (Sanjay Shah), организатора мероприятий Комитета по алмазам GJEPC, при том, что индийский экспорт в настоящее время составляет 50% своего обычного объема, GJEPC с оптимизмом смотрит на третий и четвертый кварталы, принимая во внимание заказы, поступающие из США, а также увеличивающийся с сентября рост спроса со стороны Китая, и ожидает увеличение заказов еще на 10-15%.

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), руководитель гуджаратского регионального отделения GJEPC, отметил, что случаи заражения коронавирусом в суратском алмазном секторе значительно снизились, а некоторые фабрики в последние два месяца не сообщали о новых случаях заболевания COVID-19.

В настоящее время в Сурате насчитывается почти 7 000 ограночных производств, из которых половина работает. В связи со строгими правилами, установленными правительством, фабрики сейчас работают на 70% своей мощности.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





