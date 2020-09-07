Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
GJEPC: Сурат снова наполнился производственным шумом
Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, говорит: «Бриллианты вносят большой вклад в общий экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, достигающий 35 млрд долларов. Хотя в первом квартале экспорт сильно пострадал от продолжающейся пандемии, приятно отметить, что Индия начала экспортировать продукцию. Поступают заказы из США, Гонконга и Европы на определенные категории бриллиантов, и сектор находится на пути к восстановлению. Наступающий праздничный сезон в западных странах еще больше усилит спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия».
По словам Санджая Шаха (Sanjay Shah), организатора мероприятий Комитета по алмазам GJEPC, при том, что индийский экспорт в настоящее время составляет 50% своего обычного объема, GJEPC с оптимизмом смотрит на третий и четвертый кварталы, принимая во внимание заказы, поступающие из США, а также увеличивающийся с сентября рост спроса со стороны Китая, и ожидает увеличение заказов еще на 10-15%.
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), руководитель гуджаратского регионального отделения GJEPC, отметил, что случаи заражения коронавирусом в суратском алмазном секторе значительно снизились, а некоторые фабрики в последние два месяца не сообщали о новых случаях заболевания COVID-19.
В настоящее время в Сурате насчитывается почти 7 000 ограночных производств, из которых половина работает. В связи со строгими правилами, установленными правительством, фабрики сейчас работают на 70% своей мощности.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished