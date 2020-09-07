UNI Diamonds и IDEX создают первый полностью прозрачный справочник по ценам для отрасли природных бриллиантов

Сегодня

UNI Diamonds, финтех-компания, ориентированная на создание глобального рынка алмазов, объявила об установлении стратегических отношениях с ведущей организацией по ценам на бриллианты и международной алмазной биржей IDEX для создания первого полностью прозрачного и объективного справочника по ценам для отрасли природных бриллиантов.

Справочник по ценам на бриллианты содержит самые свежие рекомендации по ценам на оптовых рынках. Он основан на данных о товарных запасах бриллиантов, собранных UNI у международных производителей и оптовых продавцов, на прайс-листе бриллиантов IDEX, а также на данных поиска бриллиантов, которые показывают, что ищут покупатели и что они готовы принять.

Чтобы соответствовать требованиям конфиденциальности, UNI заключила партнерские отношения с QEDIT, пионером технологий Всемирного экономического форума и ведущим поставщиком решений на основе технологий повышения конфиденциальности.

Махиар Борханджу (Mahiar Borhanjoo), генеральный директор UNI, сказал по этому поводу: «В справочнике цен на природные бриллианты используются передовые технологии, чтобы обеспечить полную прозрачность рекомендаций по ценам на бриллианты. Это технологическое сотрудничество позволит нам составить точную картину рыночных тенденций, используя реальные данные, предоставляемые алмазной отраслью».

Джонатан Руах (Jonathan Rouach), генеральный директор QEDIT, сказал: «Гарантии конфиденциальности, которые мы можем предложить, подкрепленные такими методами повышения конфиденциальности, как гомоморфное шифрование и криптография с нулевым разглашением, позволят обрабатывать конфиденциальные ценовые данные в среде, соответствующей нормативным требованиям, которая гарантирует целостность данных и защищает коммерческие интересы каждого участника сети».

Эхуд Д. Коэн (Ehud D. Cohen), председатель IDEX SA, так прокомментировал это объявление: «IDEX гордится тем, что является частью группы, которая делится своими данными на благо отрасли».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





