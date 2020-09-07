Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
UNI Diamonds и IDEX создают первый полностью прозрачный справочник по ценам для отрасли природных бриллиантов
Справочник по ценам на бриллианты содержит самые свежие рекомендации по ценам на оптовых рынках. Он основан на данных о товарных запасах бриллиантов, собранных UNI у международных производителей и оптовых продавцов, на прайс-листе бриллиантов IDEX, а также на данных поиска бриллиантов, которые показывают, что ищут покупатели и что они готовы принять.
Чтобы соответствовать требованиям конфиденциальности, UNI заключила партнерские отношения с QEDIT, пионером технологий Всемирного экономического форума и ведущим поставщиком решений на основе технологий повышения конфиденциальности.
Махиар Борханджу (Mahiar Borhanjoo), генеральный директор UNI, сказал по этому поводу: «В справочнике цен на природные бриллианты используются передовые технологии, чтобы обеспечить полную прозрачность рекомендаций по ценам на бриллианты. Это технологическое сотрудничество позволит нам составить точную картину рыночных тенденций, используя реальные данные, предоставляемые алмазной отраслью».
Джонатан Руах (Jonathan Rouach), генеральный директор QEDIT, сказал: «Гарантии конфиденциальности, которые мы можем предложить, подкрепленные такими методами повышения конфиденциальности, как гомоморфное шифрование и криптография с нулевым разглашением, позволят обрабатывать конфиденциальные ценовые данные в среде, соответствующей нормативным требованиям, которая гарантирует целостность данных и защищает коммерческие интересы каждого участника сети».
Эхуд Д. Коэн (Ehud D. Cohen), председатель IDEX SA, так прокомментировал это объявление: «IDEX гордится тем, что является частью группы, которая делится своими данными на благо отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished