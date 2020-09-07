Sotheby’s назначила на октябрь аукцион по продаже редкого бриллианта в Гонконге

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Фото: Sotheby's

Аукционный дом Sotheby’s предлагает на продажу один из самых редких камней - безупречный овальный бриллиант цвета D весом 102,39 карата - на аукционе, который пройдет вживую и запланирован на 5 октября 2020 года в Гонконге.Согласно Sotheby’s, бриллиант будет продан тому, кто назначит самую высокую цену, независимо от размера цены или от внутренней стоимости самого бриллианта. Такой подход знаменует собой первый случай в истории аукционов, где бриллиант такого калибра предлагался бы таким образом.Этот бриллиант был огранен из сырого алмаза весом 271 карат, обнаруженного на руднике Виктор (Victor) в Онтарио в Канаде в 2018 году. Необработанный алмаз огранялся и полировался компанией Diacore более года.Бриллиант массой 102,39 карата является вторым по величине овальным бриллиантом такого рода, выставленным на аукцион, уступая только рекордному бриллианту массой 118,28 карата, проданному на аукционе Sotheby’s в Гонконге в 2013 году.Торги открываются онлайн с 15 сентября. Бриллиант можно будет осмотреть по предварительной записи перед аукционом в Пекине, Шанхае, Нью-Йорке, Тайбэе и Гонконге.