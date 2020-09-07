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Sotheby’s назначила на октябрь аукцион по продаже редкого бриллианта в Гонконге
Фото: Sotheby's
Аукционный дом Sotheby’s предлагает на продажу один из самых редких камней - безупречный овальный бриллиант цвета D весом 102,39 карата - на аукционе, который пройдет вживую и запланирован на 5 октября 2020 года в Гонконге.
Согласно Sotheby’s, бриллиант будет продан тому, кто назначит самую высокую цену, независимо от размера цены или от внутренней стоимости самого бриллианта. Такой подход знаменует собой первый случай в истории аукционов, где бриллиант такого калибра предлагался бы таким образом.
Этот бриллиант был огранен из сырого алмаза весом 271 карат, обнаруженного на руднике Виктор (Victor) в Онтарио в Канаде в 2018 году. Необработанный алмаз огранялся и полировался компанией Diacore более года.
Бриллиант массой 102,39 карата является вторым по величине овальным бриллиантом такого рода, выставленным на аукцион, уступая только рекордному бриллианту массой 118,28 карата, проданному на аукционе Sotheby’s в Гонконге в 2013 году.
Торги открываются онлайн с 15 сентября. Бриллиант можно будет осмотреть по предварительной записи перед аукционом в Пекине, Шанхае, Нью-Йорке, Тайбэе и Гонконге.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished