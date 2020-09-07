Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
В августе АЛРОСА заработала $216,7 млн на продаже алмазного сырья и бриллиантов
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в августе составил $216,7 млн, в том числе алмазного сырья – $202,1 млн, бриллиантов − $14,6 млн.
Всего за первые восемь месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,244 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,180 млрд, бриллиантов – $63,6 млн.
«На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов продукции в ритейле и мидстриме, мы отмечаем увеличение спроса на алмазы. Это хороший знак в преддверии сезонного роста рыночной активности в 4 квартале. Будем надеяться, что та поддержка, которую наша компания оказывала своим долгосрочным клиентам в марте-августе положительно отражается на восстановлении баланса спроса и предложения и помогает алмазно-бриллиантовому рынку преодолеть наиболее тяжелый для него период», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.