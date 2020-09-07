В августе АЛРОСА заработала $216,7 млн на продаже алмазного сырья и бриллиантов

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В пресс-релизе, распространенном в четверг, компания АЛРОСА сообщила результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за август и восемь месяцев 2020 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в августе составил $216,7 млн, в том числе алмазного сырья – $202,1 млн, бриллиантов − $14,6 млн.

Всего за первые восемь месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,244 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,180 млрд, бриллиантов – $63,6 млн.

«На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов продукции в ритейле и мидстриме, мы отмечаем увеличение спроса на алмазы. Это хороший знак в преддверии сезонного роста рыночной активности в 4 квартале. Будем надеяться, что та поддержка, которую наша компания оказывала своим долгосрочным клиентам в марте-августе положительно отражается на восстановлении баланса спроса и предложения и помогает алмазно-бриллиантовому рынку преодолеть наиболее тяжелый для него период», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



