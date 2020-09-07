Lucapa возобновит добычу на Мотаэ

Сегодня

Компания Lucapa Diamond заявляет, что ее план по возобновлению добычи алмазов на руднике Мотае (Mothae) в Лесото и внедрению нового канала сбыта алмазов был одобрен.

Рудник Мотаэ оставался на техническом обслуживании, так как меры по введению самоизоляции вынудили приостановить работу в конце марта 2020 года.

Ожидается, что Мотаэ возобновит работу в четвертом квартале 2020 года.

«Последние несколько месяцев из-за пандемии были тяжелым периодом для отрасли, особенно для многих мужчин и женщин, работающих на руднике Мотаэ», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

Утверждение нового канала сбыта алмазов предоставит Мотаэ возможность получать больше за свою уникальную продукцию с высокой стоимостью.

По словам компании, алмазы, добытые на руднике Мотаэ, теперь можно будет продавать прозрачно по полной рыночной стоимости алмазного сырья в рамках прямых закупок со стороны диамантеров.

«Одобрение плана позволит руднику Мотаэ наладить ведущие к повышению стоимости камней партнерские отношения по огранке с его партнерами-диамантерами, в рамках которых Мотаэ увидит дополнительную выгоду в виде совместной прибыли от бриллиантов за пределами шахты», - отмечает Lucapa.

«Эта дополнительная маркетинговая возможность вместе с программой расширения рудника, которая может привести к росту добычи примерно на 60%, обеспечит значительное увеличение отдачи рудника для всех акционеров», - говорится в сообщении компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





