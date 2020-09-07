Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Lucapa возобновит добычу на Мотаэ
Рудник Мотаэ оставался на техническом обслуживании, так как меры по введению самоизоляции вынудили приостановить работу в конце марта 2020 года.
Ожидается, что Мотаэ возобновит работу в четвертом квартале 2020 года.
«Последние несколько месяцев из-за пандемии были тяжелым периодом для отрасли, особенно для многих мужчин и женщин, работающих на руднике Мотаэ», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Утверждение нового канала сбыта алмазов предоставит Мотаэ возможность получать больше за свою уникальную продукцию с высокой стоимостью.
По словам компании, алмазы, добытые на руднике Мотаэ, теперь можно будет продавать прозрачно по полной рыночной стоимости алмазного сырья в рамках прямых закупок со стороны диамантеров.
«Одобрение плана позволит руднику Мотаэ наладить ведущие к повышению стоимости камней партнерские отношения по огранке с его партнерами-диамантерами, в рамках которых Мотаэ увидит дополнительную выгоду в виде совместной прибыли от бриллиантов за пределами шахты», - отмечает Lucapa.
«Эта дополнительная маркетинговая возможность вместе с программой расширения рудника, которая может привести к росту добычи примерно на 60%, обеспечит значительное увеличение отдачи рудника для всех акционеров», - говорится в сообщении компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished