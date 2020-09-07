Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Petra Diamonds обвиняется в нарушении прав человека на алмазном руднике в Танзании
В иске утверждается, что Petra и Williamson Diamonds несут ответственность в связи с нарушениями прав человека, нанесением телесных травм неназванным лицам и их смертью на руднике Уильямсон и вокруг него в результате операций по обеспечению безопасности.
Petra также сообщила, что недавно получила письмо от британской неправительственной организации RAID относительно аналогичных утверждений местных жителей и других лиц, касающихся действий компании Williamson Diamonds и ее подрядчика по обеспечению безопасности.
«Petra будет сотрудничать с RAID, чтобы полностью понять причины ее озабоченности, - говорится в сообщении компании. - Petra очень серьезно относится к этим обвинениям. WDL, как оператор шахты и владелец концессии на добычу полезных ископаемых, проводит расследование как можно более полно и своевременно с учетом ограничений, наложенных пандемией COVID-19, при поддержке независимого специалиста-консультанта».
Компания заявила, что также инициирует собственное независимое расследование через отдельную специализированную третью сторону, подчиняющуюся совету директоров.
«Ответы будут предоставлены юристам истцов в соответствии с соответствующими процедурами предварительного рассмотрения дела английским судом, а также организации RAID», - сказано в сообщении.
Petra ранее сообщала, что в течение определенного периода времени на руднике Уильямсон продолжалась незаконная старательская добыча алмазов из-за трудностей с обеспечением безопасности большого периметра участка в рамках специальной лицензии на добычу полезных ископаемых, который охватывает 30,6 кв. км, включая основное рудное тело площадью 146 га, вместе с аллювиальными ресурсами.
Petra владеет 75% акций рудника Уильямсон, а остальные 25% акций принадлежат правительству Танзании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished