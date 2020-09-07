Petra Diamonds обвиняется в нарушении прав человека на алмазном руднике в Танзании

Сегодня

Британская юридическая фирма Leigh Day подала иски в Высокий суд Англии и Уэльса от имени 32 анонимных лиц против Petra Diamonds и Williamson Diamonds Limited (WDL), оператора алмазного рудника Уильямсон (Williamson) в Танзании.

В иске утверждается, что Petra и Williamson Diamonds несут ответственность в связи с нарушениями прав человека, нанесением телесных травм неназванным лицам и их смертью на руднике Уильямсон и вокруг него в результате операций по обеспечению безопасности.

Petra также сообщила, что недавно получила письмо от британской неправительственной организации RAID относительно аналогичных утверждений местных жителей и других лиц, касающихся действий компании Williamson Diamonds и ее подрядчика по обеспечению безопасности.

«Petra будет сотрудничать с RAID, чтобы полностью понять причины ее озабоченности, - говорится в сообщении компании. - Petra очень серьезно относится к этим обвинениям. WDL, как оператор шахты и владелец концессии на добычу полезных ископаемых, проводит расследование как можно более полно и своевременно с учетом ограничений, наложенных пандемией COVID-19, при поддержке независимого специалиста-консультанта».

Компания заявила, что также инициирует собственное независимое расследование через отдельную специализированную третью сторону, подчиняющуюся совету директоров.

«Ответы будут предоставлены юристам истцов в соответствии с соответствующими процедурами предварительного рассмотрения дела английским судом, а также организации RAID», - сказано в сообщении.

Petra ранее сообщала, что в течение определенного периода времени на руднике Уильямсон продолжалась незаконная старательская добыча алмазов из-за трудностей с обеспечением безопасности большого периметра участка в рамках специальной лицензии на добычу полезных ископаемых, который охватывает 30,6 кв. км, включая основное рудное тело площадью 146 га, вместе с аллювиальными ресурсами.

Petra владеет 75% акций рудника Уильямсон, а остальные 25% акций принадлежат правительству Танзании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





