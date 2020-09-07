LVMH отказывается от сделки по приобретению Tiffany за $ 16 млрд

Сегодня

Сделка на $ 16,2 млрд, которая объединила бы LVMH Moët Hennessy, Louis Vuitton и Tiffany & Company и стала бы крупнейшим поглощением в секторе роскоши, провалилась, говорится в сообщении nytimes.com.

9 сентября LVMH заявила, что отзывает свое предложение о покупке Tiffany, в то время как Tiffany заявила, что подала иск, чтобы заставить гиганта роскоши двигаться вперед со своим предложением.

Однако в заявлении компании LVMH говорится, что она не может завершить сделку «в ее нынешнем виде», сославшись на просьбу правительства Франции отложить ее на период после 6 января 2021 года из-за угрозы введения тарифов США, которые могут сказаться на французских товарах. Tiffany со своей стороны заявила, что, хотя компания LVMH проинформировала ее о том, что получила письмо от французского правительства с просьбой отложить сделку, копию этого письма ювелирный дом еще не видел.

Tiffany решила подать в суд на LVMH, будучи недовольна тем, что через 10 месяцев после заключения соглашения LVMH еще не подала заявку на одобрение сделки антимонопольными органами Европейского союза.

Приобретение Tiffany сделало бы LVMH крупным игроком в так называемом секторе «твердой роскоши» (ювелирные изделия и часы) с учетом купленной в 2011 году компании Bulgari, а также сделало бы Tiffany самым значительным плацдармом LVMH на американском рынке.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





