Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
LVMH отказывается от сделки по приобретению Tiffany за $ 16 млрд
9 сентября LVMH заявила, что отзывает свое предложение о покупке Tiffany, в то время как Tiffany заявила, что подала иск, чтобы заставить гиганта роскоши двигаться вперед со своим предложением.
Однако в заявлении компании LVMH говорится, что она не может завершить сделку «в ее нынешнем виде», сославшись на просьбу правительства Франции отложить ее на период после 6 января 2021 года из-за угрозы введения тарифов США, которые могут сказаться на французских товарах. Tiffany со своей стороны заявила, что, хотя компания LVMH проинформировала ее о том, что получила письмо от французского правительства с просьбой отложить сделку, копию этого письма ювелирный дом еще не видел.
Tiffany решила подать в суд на LVMH, будучи недовольна тем, что через 10 месяцев после заключения соглашения LVMH еще не подала заявку на одобрение сделки антимонопольными органами Европейского союза.
Приобретение Tiffany сделало бы LVMH крупным игроком в так называемом секторе «твердой роскоши» (ювелирные изделия и часы) с учетом купленной в 2011 году компании Bulgari, а также сделало бы Tiffany самым значительным плацдармом LVMH на американском рынке.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished