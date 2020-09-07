Компания «Алмазы Анабара» добыла свыше 3,5 млн каратов алмазов на аллювиальных россыпях в Якутии

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Фото: «Алмазы Анабара»

Компания «Алмазы Анабара», завершив промывочный сезон 2020 года, сообщила, что в общей сложности было добыто 3559,6 тыс. каратов алмазов. Кроме того, алмазодобытчик попутно извлек 168,5 кг золота и 7 кг платины.Генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев, отметив, что этот год оказался непростым для всего мира и для отрасли, сказал: «Вызовы, с которыми все столкнулись были беспрецедентными в современной истории. Всесторонние меры, предпринятые нами, также были беспрецедентными в истории «Алмазов Анабара». За короткое время нам удалось слаженно мобилизовать все структуры Общества и настроится на работу в новых реалиях, не допустив коварную заразу на прииски, тем самым не остановив производство».Компания «Алмазы Анабара» была создана в 1998 году и ведет добычу алмазов в Анабарском улусе Якутии. В 2013 году приобрела 100% пакета акций ОАО «Нижне-Ленское». Полностью принадлежит компании АЛРОСА. Лучшие показатели годовой добычи алмазов превышают 5 млн каратов.