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10 августа 2020

De Beers проведет аукционы восьмого цикла продаж в конце сентября

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Фото: De Beers Group


Компания De Beers, которая на 85% принадлежит корпорации Anglo American, заявила, что проведет аукционы восьмого цикла продаж алмазного сырья 24 сентября.
В сообщении об этом в социальных сетях говорится, что на продажу будет выставлена продукция ряда категорий и размеров.
De Beers недавно заработала 300 млн долларов на ежемесячном аукционе по продаже алмазов.
По сообщениям Bloomberg News, De Beers и российская АЛРОСА снизили цены на алмазное сырье примерно на 10%, что стимулировало закупки со стороны дилеров.
Стивен Люсье (Stephen Lussier), руководитель отдела De Beers по работе с потребителями и брендами, сказал, что худшее для отрасли уже позади.
По его словам, имеются некоторые реальные данные, касающиеся потребителей, которые подчеркивают уверенность среднего сегмента алмазопровода в том, что бизнес возвращается в этот сегмент.
Во втором квартале De Beers получила выручку в размере лишь 56 млн долларов, поскольку ограничения на поездки из-за COVID-19 сильно повлияли на алмазные тендеры.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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