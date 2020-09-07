De Beers проведет аукционы восьмого цикла продаж в конце сентября

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Фото: De Beers Group









Компания De Beers, которая на 85% принадлежит корпорации Anglo American, заявила, что проведет аукционы восьмого цикла продаж алмазного сырья 24 сентября.В сообщении об этом в социальных сетях говорится, что на продажу будет выставлена продукция ряда категорий и размеров.De Beers недавно заработала 300 млн долларов на ежемесячном аукционе по продаже алмазов.По сообщениям Bloomberg News, De Beers и российская АЛРОСА снизили цены на алмазное сырье примерно на 10%, что стимулировало закупки со стороны дилеров.Стивен Люсье (Stephen Lussier), руководитель отдела De Beers по работе с потребителями и брендами, сказал, что худшее для отрасли уже позади.По его словам, имеются некоторые реальные данные, касающиеся потребителей, которые подчеркивают уверенность среднего сегмента алмазопровода в том, что бизнес возвращается в этот сегмент.Во втором квартале De Beers получила выручку в размере лишь 56 млн долларов, поскольку ограничения на поездки из-за COVID-19 сильно повлияли на алмазные тендеры.