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Gem Diamonds вряд ли будет участвовать в торгах за активы Petra Diamonds
Petra Diamonds, у которой есть рудники в Южной Африке и Танзании, недавно выставила на продажу весь свой бизнес, предложив также купить его или активы компании по частям.
Это решение последовало за детальным анализом положения дел в компании, направленным на поиск способов погашения ее долга в 650 млн долларов.
«Нет ничего настоятельного, что заставило бы нас прилагать к этому все усилия, - приводит журнал MiningMx заявление Элфика в ответ на вопрос о его взгляде на потенциальную консолидацию в алмазном секторе. - Petra Diamonds проходит процедуру продажи, в этом нет секрета. Мы посмотрели на это предложение, потому что к нам с ним подошли. Это прекрасные активы, но у компании огромная куча долгов, и все смотрят на это одинаково... Мы скоро увидим конец всего этого».
В прошлом месяце Petra согласилась избавиться от своих геологоразведочных активов в Ботсване путем продажи полностью принадлежащей ей компании Sekaka Diamonds Exploration компании Botswana Diamonds за 300 000 долларов.
Однако данная сделка не является результатом распродажи, объявленной 26 июня 2020 года, поскольку эти геологоразведочные активы были классифицированы как «активы, предназначенные для продажи», с 30 июня 2018 года.
Petra также заявила в прошлом месяце, что еще не получила предложения по ее алмазному руднику Уильямсон (Williamson) в Танзании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished