Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
07 сентября 2020
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
IDI и AWDC проведут вторую онлайн-выставку алмазов
По словам организаторов, выставка полностью цифровая и будет включать в себя видеочат между поставщиками и посетителями, который будет открыт круглосуточно для профессиональных покупателей.
Авиэль Элиа (Aviel Elia), управляющий директор Израильского института алмазов, комментируя данное мероприятие, сказал: «Это виртуальное шоу - отличная возможность вести бизнес в безопасной и удобной среде. Поскольку все выставки были отменены из-за пандемии, мы искали цифровую альтернативу для представителей израильской алмазной промышленности. Первый показ превзошел наши ожидания. Поэтому мы решили продолжить это предприятие и уверены, что это шоу также принесет положительные результаты».
На этот раз в выставке примут участие около 24 израильских компаний. На выставке, которая будет посвящена только природным алмазам, с экспонентов взимается лишь «номинальная плата».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished