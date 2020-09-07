IDI и AWDC проведут вторую онлайн-выставку алмазов

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Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) и Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Center, AWDC) проведут вторую онлайн-выставку алмазов 14-17 сентября 2020 года.

По словам организаторов, выставка полностью цифровая и будет включать в себя видеочат между поставщиками и посетителями, который будет открыт круглосуточно для профессиональных покупателей.

Авиэль Элиа (Aviel Elia), управляющий директор Израильского института алмазов, комментируя данное мероприятие, сказал: «Это виртуальное шоу - отличная возможность вести бизнес в безопасной и удобной среде. Поскольку все выставки были отменены из-за пандемии, мы искали цифровую альтернативу для представителей израильской алмазной промышленности. Первый показ превзошел наши ожидания. Поэтому мы решили продолжить это предприятие и уверены, что это шоу также принесет положительные результаты».

На этот раз в выставке примут участие около 24 израильских компаний. На выставке, которая будет посвящена только природным алмазам, с экспонентов взимается лишь «номинальная плата».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



