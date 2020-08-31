Индийские экспортеры бриллиантов ищут более тучные пастбища

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По сообщениям СМИ, рост напряженности в отношениях между Индией и Китаем вызывает беспокойство у индийских экспортеров бриллиантов, поскольку Китай и Гонконг являются для них основными рынками, на которые приходится 30% экспорта такой продукции из Индии.

Индийские экспортеры теперь смотрят на новые рынки, такие как Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Тайвань и Таиланд, чтобы экспортировать бриллианты, поскольку вдобавок ко всему информация о рейдах в Китае создает атмосферу неопределенности в торговле этими драгоценными камнями.

Говорят, что для уклонения от уплаты таможенной пошлины в размере 4% бриллианты часто контрабандой вывозят из Гонконга в материковый Китай, который является центром производства ювелирных изделий с ними.

Индийская алмазная отрасль в июле и августе наблюдала оживление спроса в Китае. Однако напряженность в отношениях между Индией и Китаем может сказаться на экспорте бриллиантов.

Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий Индии сильно пострадал: экспорт в этом финансовом году, по прогнозам, упадет на 25-30% в годовом исчислении. Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из страны упал на 41,85% за первые четыре месяца этого финансового года. В апреле-июле экспорт бриллиантов упал на 41,66%, в то время как экспорт ювелирных украшений из золота упал на 60,65%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



