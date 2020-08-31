Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
Вчера
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Индийские экспортеры бриллиантов ищут более тучные пастбища
Индийские экспортеры теперь смотрят на новые рынки, такие как Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Тайвань и Таиланд, чтобы экспортировать бриллианты, поскольку вдобавок ко всему информация о рейдах в Китае создает атмосферу неопределенности в торговле этими драгоценными камнями.
Говорят, что для уклонения от уплаты таможенной пошлины в размере 4% бриллианты часто контрабандой вывозят из Гонконга в материковый Китай, который является центром производства ювелирных изделий с ними.
Индийская алмазная отрасль в июле и августе наблюдала оживление спроса в Китае. Однако напряженность в отношениях между Индией и Китаем может сказаться на экспорте бриллиантов.
Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий Индии сильно пострадал: экспорт в этом финансовом году, по прогнозам, упадет на 25-30% в годовом исчислении. Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из страны упал на 41,85% за первые четыре месяца этого финансового года. В апреле-июле экспорт бриллиантов упал на 41,66%, в то время как экспорт ювелирных украшений из золота упал на 60,65%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished