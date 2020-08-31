Программа трансформации бизнеса Gem Diamonds продолжается

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Gem Diamonds заявляет, что ее программа трансформации бизнеса остается в силе и находится на пути к достижению запланированных 100 млн долларов дохода, а также намеченных производительности и экономии затрат по сравнению с базовым уровнем 2017 года.

С момента своего создания эта программа принесла группе 65 млн долларов дохода за вычетом налогов и затрат.

Gem Diamonds заявила, что успешная реализация трансформации бизнеса за последние два года позволила группе более эффективно справиться с внешним потрясением, вызванным пандемией COVID-19.

«Несмотря на то, что конечная цель в размере 100 млн долларов США остается в силе, ее достижение, ожидавшееся к концу 2021 года, возможно, потребуется перенести на первое полугодие 2022 года с учетом полного воздействия остановки производства и последующего сокращения работ во втором квартале 2020 года», - заявила Gem Diamonds.

Компания планировала экономить 30 млн долларов в год.

Gem Diamonds сообщила, что по мере постепенного ослабления режима самоизоляции к работе возвращаются ключевые игроки алмазной отрасли, в частности, производственный сектор Индии и ювелирные магазины по всему миру.

Компания утверждает, что положительные признаки увеличения спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в Китае в этот период также обнадеживают.

Пандемия COVID-19 значительно повлияла на алмазную отрасль, от горнодобывающего сектора до розничного, с введением правил самоизоляции и ограничений на поездки по всему миру.

По оценкам, общие мировые поставки алмазного сырья сократятся примерно до 110 млн каратов в 2020 году по сравнению с 141 млн каратов в 2019 году.

Во многом это произошло из-за сочетания запланированного закрытия рудников, практической остановки рудников из-за пандемии коронавируса, приостановки и замедления работы ряда производств, а также отмены запланированных продаж De Beers и АЛРОСА.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



