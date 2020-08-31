Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
Вчера
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Программа трансформации бизнеса Gem Diamonds продолжается
С момента своего создания эта программа принесла группе 65 млн долларов дохода за вычетом налогов и затрат.
Gem Diamonds заявила, что успешная реализация трансформации бизнеса за последние два года позволила группе более эффективно справиться с внешним потрясением, вызванным пандемией COVID-19.
«Несмотря на то, что конечная цель в размере 100 млн долларов США остается в силе, ее достижение, ожидавшееся к концу 2021 года, возможно, потребуется перенести на первое полугодие 2022 года с учетом полного воздействия остановки производства и последующего сокращения работ во втором квартале 2020 года», - заявила Gem Diamonds.
Компания планировала экономить 30 млн долларов в год.
Gem Diamonds сообщила, что по мере постепенного ослабления режима самоизоляции к работе возвращаются ключевые игроки алмазной отрасли, в частности, производственный сектор Индии и ювелирные магазины по всему миру.
Компания утверждает, что положительные признаки увеличения спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в Китае в этот период также обнадеживают.
Пандемия COVID-19 значительно повлияла на алмазную отрасль, от горнодобывающего сектора до розничного, с введением правил самоизоляции и ограничений на поездки по всему миру.
По оценкам, общие мировые поставки алмазного сырья сократятся примерно до 110 млн каратов в 2020 году по сравнению с 141 млн каратов в 2019 году.
Во многом это произошло из-за сочетания запланированного закрытия рудников, практической остановки рудников из-за пандемии коронавируса, приостановки и замедления работы ряда производств, а также отмены запланированных продаж De Beers и АЛРОСА.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished