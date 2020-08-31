Botswana Diamonds привлекает 300 000 фунтов стерлингов на геологоразведочные работы

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Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
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Компания заявила, что сосредоточит усилия на коммерциализации проекта KX36 в Ботсване после недавнего приобретения компании Sekaka Diamonds у компании Petra Diamonds.
Программа будет включать в себя завершение работ по повышению содержания и ценности алмазов в кимберлитовой трубке, а также изучение инновационных вариантов добычи.
Botswana Diamonds также запланировала бурение на соседнем участке компании Sunland Minerals.
Она также проводит бурение на кимберлите M8 по лицензии на проекте Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке и обозначила новые кимберлитовые объекты на соседней концессии Торни Ривер (Thorny River), где будет вестись бурение.
«Мы ведем бурение очень многообещающего кимберлита M8 на месторождении Марсфонтейн, и, вероятно, дальнейшее бурение будет вестись в местах, определенных на прилегающей территории Торни Ривер, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Недавно приобретенный алмазный ресурс KX36 в Калахари имеет большой потенциал. Пока мы ждем окончательных разрешений от властей Ботсваны, часть собранных средств будет использована для детализации работ, которые мы будем проводить для уточнения содержания алмазов, их распределения по размерам и по стоимости за карат».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished