Botswana Diamonds привлекает 300 000 фунтов стерлингов на геологоразведочные работы

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Botswana Diamonds привлекает 300 000 фунтов стерлингов путем выпуска 50 миллионов новых обыкновенных акций для финансирования текущих геологоразведочных работ в Ботсване и Южной Африке в нынешнем году, а также для обеспечения оборотного капитала.

Компания заявила, что сосредоточит усилия на коммерциализации проекта KX36 в Ботсване после недавнего приобретения компании Sekaka Diamonds у компании Petra Diamonds.

Программа будет включать в себя завершение работ по повышению содержания и ценности алмазов в кимберлитовой трубке, а также изучение инновационных вариантов добычи.

Botswana Diamonds также запланировала бурение на соседнем участке компании Sunland Minerals.

Она также проводит бурение на кимберлите M8 по лицензии на проекте Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке и обозначила новые кимберлитовые объекты на соседней концессии Торни Ривер (Thorny River), где будет вестись бурение.

«Мы ведем бурение очень многообещающего кимберлита M8 на месторождении Марсфонтейн, и, вероятно, дальнейшее бурение будет вестись в местах, определенных на прилегающей территории Торни Ривер, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Недавно приобретенный алмазный ресурс KX36 в Калахари имеет большой потенциал. Пока мы ждем окончательных разрешений от властей Ботсваны, часть собранных средств будет использована для детализации работ, которые мы будем проводить для уточнения содержания алмазов, их распределения по размерам и по стоимости за карат».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



