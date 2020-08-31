Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
Вчера
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Почти 120 подозреваемых задержаны в Китае за контрабанду бриллиантов
Китайская супружеская пара якобы была задержана на границе с мегаполисом Шэньчжэнь со 150 пакетами недокументированных бриллиантов с указанием места их назначения. Шэньчжэнь - это особая экономическая зона (ОЭЗ), в которой расположено более 2300 ограночных предприятий. Будучи схвачена, супружеская пара разгласила информацию, которая привела к аресту 120 граждан Китая.
В сообщении говорится, что с бриллиантов, законно ввезенных в Китай, взимается четырехпроцентная таможенная пошлина, от которой контрабандисты пытаются уклониться, и отмечается, что в ходе аналогичного инцидента в 2010 году девять индийских торговцев были заключены в тюрьму в Шэньчжэне за контрабанду бриллиантов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished