Почти 120 подозреваемых задержаны в Китае за контрабанду бриллиантов

Сегодня

Сообщается, что более 100 человек были арестованы по подозрению в сговоре с целью получения бриллиантов, контрабандно ввезенных из Гонконга на материковый Китай, говорится в сообщении на idexonline.com.

Китайская супружеская пара якобы была задержана на границе с мегаполисом Шэньчжэнь со 150 пакетами недокументированных бриллиантов с указанием места их назначения. Шэньчжэнь - это особая экономическая зона (ОЭЗ), в которой расположено более 2300 ограночных предприятий. Будучи схвачена, супружеская пара разгласила информацию, которая привела к аресту 120 граждан Китая.

В сообщении говорится, что с бриллиантов, законно ввезенных в Китай, взимается четырехпроцентная таможенная пошлина, от которой контрабандисты пытаются уклониться, и отмечается, что в ходе аналогичного инцидента в 2010 году девять индийских торговцев были заключены в тюрьму в Шэньчжэне за контрабанду бриллиантов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





