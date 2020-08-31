Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
Сегодня
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Количество алмазов, извлеченных из проб компанией BlueRock, превысило уровень 2019 года
«Как и ожидалось, теперь, когда мы снова работаем в основной кимберлитовой зоне главного карьера с минимально разбавленной породой, содержание алмазов, добытых и переработанных в августе 2020 года, существенно повысилось, дойдя до 5,1 карата на сто тонн по сравнению с первым полугодием 2020 года, в котором среднее содержание составляло 3 карата на сто тонн, - говорит председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Сейчас содержание алмазов намного превышает нашу текущую внутреннюю цель в 4 карата на сто тонн».
По его словам, повышение содержания алмазов существенно повлияло на работу в сложных условиях.
«Что наиболее важно, так это то, что это значительно снижает себестоимость карата алмазов и обеспечивает бо́льшую операционную гибкость, - сказал Хьюстон. - Однако следует отметить, что, поскольку алмазы не являются однородным ресурсом, их содержание может варьироваться, поскольку мы ведем добычу в разных частях карьера».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished