Количество алмазов, извлеченных из проб компанией BlueRock, превысило уровень 2019 года

Сегодня

BlueRock Diamonds сообщила, что в августе переработала 41 000 тонн руды из основного карьера на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, и среднее содержание извлеченных ею алмазов значительно улучшилось, достигнув 5,1 карата на сто тонн руды.

«Как и ожидалось, теперь, когда мы снова работаем в основной кимберлитовой зоне главного карьера с минимально разбавленной породой, содержание алмазов, добытых и переработанных в августе 2020 года, существенно повысилось, дойдя до 5,1 карата на сто тонн по сравнению с первым полугодием 2020 года, в котором среднее содержание составляло 3 карата на сто тонн, - говорит председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Сейчас содержание алмазов намного превышает нашу текущую внутреннюю цель в 4 карата на сто тонн».

По его словам, повышение содержания алмазов существенно повлияло на работу в сложных условиях.

«Что наиболее важно, так это то, что это значительно снижает себестоимость карата алмазов и обеспечивает бо́льшую операционную гибкость, - сказал Хьюстон. - Однако следует отметить, что, поскольку алмазы не являются однородным ресурсом, их содержание может варьироваться, поскольку мы ведем добычу в разных частях карьера».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





