Lucapa установила очередной месячный рекорд на руднике Луло

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Lucapa Diamond заявила, что в прошлом месяце она добыла 3 852 карата алмазов на пойменном участке MB06 в районе принадлежащего ей на 40% аллювиального рудника Луло в Анголе.

Среди обнаруженных алмазов - 52 крупных камня.

Согласно Lucapa Diamond, это уже второй месяц подряд, когда на Луло устанавливается рекорд по количеству извлеченных алмазов в каратах, несмотря на проблемы, связанные с перемещением персонала и производственной деятельностью в условиях пандемии COVID-19.

«Очень обнадеживает тот факт, что пойменный участок MB06 продолжает поставлять алмазы такого качества и количества, которые могут конкурировать с производством плодовитого участка MB08, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Это еще одно свидетельство того, что на месторождении Луло существует особый ресурс, и причина того, почему Lucapa Diamond и ее партнеры продолжают искать источник этих великолепных алмазов».

В июле и августе 2020 года добыча была сосредоточена на пойменном участке MB06, который включает в себя территорию, ставшую доступной в результате недавно завершившегося отвода реки.

Залежи гравия на пойменном участке MB06 были в основном смежного характера, состояли из толстых слоев галечника с высоким содержанием алмазов.

Самым крупным алмазом, извлеченным из пойменной зоны MBO6, стал алмаз цвета D, типа IIa, весом 61 карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



