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10 августа 2020
Lucapa установила очередной месячный рекорд на руднике Луло
Среди обнаруженных алмазов - 52 крупных камня.
Согласно Lucapa Diamond, это уже второй месяц подряд, когда на Луло устанавливается рекорд по количеству извлеченных алмазов в каратах, несмотря на проблемы, связанные с перемещением персонала и производственной деятельностью в условиях пандемии COVID-19.
«Очень обнадеживает тот факт, что пойменный участок MB06 продолжает поставлять алмазы такого качества и количества, которые могут конкурировать с производством плодовитого участка MB08, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Это еще одно свидетельство того, что на месторождении Луло существует особый ресурс, и причина того, почему Lucapa Diamond и ее партнеры продолжают искать источник этих великолепных алмазов».
В июле и августе 2020 года добыча была сосредоточена на пойменном участке MB06, который включает в себя территорию, ставшую доступной в результате недавно завершившегося отвода реки.
Залежи гравия на пойменном участке MB06 были в основном смежного характера, состояли из толстых слоев галечника с высоким содержанием алмазов.
Самым крупным алмазом, извлеченным из пойменной зоны MBO6, стал алмаз цвета D, типа IIa, весом 61 карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished