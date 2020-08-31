MDGE расширяет услуги по проведению транзакций и их проверке

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Онлайн-инициатива китайской Биржи алмазов и драгоценных камней Макао (Macau Diamond and Gem Exchange, MDGE), запущенная в сентябре под названием «Доверительная система обслуживания транзакций», направлена на обеспечение безопасной и бесперебойной доставки драгоценных камней и бриллиантов от покупателя к продавцу в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщают средства массовой информации.

Используя систему MDGE, продавцы могут передавать указанные товары в онлайн-сервис, а затем MDGE будет указывать им, как переправить товары в Макао. Биржа будет нести полную ответственность за услуги по проверке операций, транзакциям, расчетам и доставке после того, как товары прибудут в Макао.

По данным биржи, Макао имеет те же преимущества свободного порта, что и Гонконг, с легким доступом к товарам и нулевыми тарифами. Правительство Макао дало эффективный ответ на пандемию, организовав доверительную проверку и торговлю бриллиантами, драгоценными камнями и другими товарами в Макао.

MDGE - единственная международная торговая платформа для бриллиантов и драгоценных камней в районе Большого залива, работающая в соответствии с глобальными правилами торговли. Она управляется Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



