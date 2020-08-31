Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
Сегодня
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
MDGE расширяет услуги по проведению транзакций и их проверке
Используя систему MDGE, продавцы могут передавать указанные товары в онлайн-сервис, а затем MDGE будет указывать им, как переправить товары в Макао. Биржа будет нести полную ответственность за услуги по проверке операций, транзакциям, расчетам и доставке после того, как товары прибудут в Макао.
По данным биржи, Макао имеет те же преимущества свободного порта, что и Гонконг, с легким доступом к товарам и нулевыми тарифами. Правительство Макао дало эффективный ответ на пандемию, организовав доверительную проверку и торговлю бриллиантами, драгоценными камнями и другими товарами в Макао.
MDGE - единственная международная торговая платформа для бриллиантов и драгоценных камней в районе Большого залива, работающая в соответствии с глобальными правилами торговли. Она управляется Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished