BlueRock продает алмазы по средней цене 330 долларов за карат

Сегодня

Компания BlueRock продала 3 805 каратов алмазов, извлеченных на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, за 1 255 млн долларов или по средней цене 330 долларов за карат.

Алмазы были проданы в ходе частной сделки через торгового агента в Южной Африке.

Председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что полученная цена превысила показатели внутреннего бюджета компании и оказалась на 14% выше цены, достигнутой в июне 2020 года.

«Наши алмазы остаются привлекательными для покупателей даже на рынке, который продолжает оставаться нестабильным, - отметил он. - Мы завершаем работу над необходимыми экспортными требованиями, что оказалось длительным процессом в нынешней обстановке коронавирусной пандемии. Как только она будет завершена, мы начнем экспорт, что даст нам гибкость при промежуточном финансировании наших товарных запасов, если это потребуется».

BlueRock заявила, что изменяет свою политику анонсов таким образом, что в обозримом будущем она будет сообщать о всех отдельных алмазах стоимостью более 50 000 долларов только после их официальной оценки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



