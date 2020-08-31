Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
BlueRock продает алмазы по средней цене 330 долларов за карат
Алмазы были проданы в ходе частной сделки через торгового агента в Южной Африке.
Председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что полученная цена превысила показатели внутреннего бюджета компании и оказалась на 14% выше цены, достигнутой в июне 2020 года.
«Наши алмазы остаются привлекательными для покупателей даже на рынке, который продолжает оставаться нестабильным, - отметил он. - Мы завершаем работу над необходимыми экспортными требованиями, что оказалось длительным процессом в нынешней обстановке коронавирусной пандемии. Как только она будет завершена, мы начнем экспорт, что даст нам гибкость при промежуточном финансировании наших товарных запасов, если это потребуется».
BlueRock заявила, что изменяет свою политику анонсов таким образом, что в обозримом будущем она будет сообщать о всех отдельных алмазах стоимостью более 50 000 долларов только после их официальной оценки.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished